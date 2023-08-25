Demet Akalın kaza yaptı! Ölümden dönen şarkıcının sağlık durumu nasıl?

Demet Akalın, tekne kazası yaptı.

Şarkıcının, içinde olduğu tekne iskeleye girdi.



Instagram'dan açıklama yapan Akalın, "İyiyim. Alnımda bir şişlik var. Kötü bir tekne kazasıydı. Saniyeler içinde battı. Nasıl sağ çıktım algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış!" dedi.



"Bir sitemim olacak" diyen Akalın, "Ambulans için sitemim olacak, 10-15 dakika gelmedi. Yalıkavak Eczanesi'nden Allah razı olsun ilk müdahaleyi yaptı. Kulüpten bir arkadaşımızın ayakları ezildi. Yalıkavak Marina iskeleye ışık koysanız da insanlar kaza yapmasaydı. Bu arada teknelerede bir bot geldi tesadüfen bizi kurtardı. Çocuklardan Allah'tan razı olsun" dedi.