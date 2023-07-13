Demet Akalın’dan anlamlı konser

Ünlü pop sanatçısı Demet Akalın, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğuyla gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri’nde tam anlamıyla unutulmayacak bir şova imza attı. Saatler öncesinden Açıkhava sahnesine akın eden binlerce hayranına müzik ziyafeti çeken Demet Akalın konserini izlemeye gelenlerden tam not aldı.

BOĞAZ’DA ‘DEMET SHOW’

2023 yazının en uzun soluklu konser maratonuna ev sahipliği yapan Paraf Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi, önceki akşam Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde ünlü sanatçı Demet Akalın’ı müzikseverlerle buluşturdu. ‘Dansöz Dünya’ şarkısıyla konserine start veren Akalın, dünden bugüne popüler olan şarkıları, dansları ve büyüleyen sahne enerjisiyle Kuruçeşme Sahnesi’nden rüzgar gibi geçti. ‘Çalkala’, ‘Giderli Şarkılar’, ‘Aşk’, ‘Sebebim’ gibi parçalarıyla müzik şölenine devam eden Demet Akalın, her şarkıya özel hazırlanan şovlarıyla görsel bir şölene imza attı.

Bir ara mikrofonunu alarak, sahneden seyircisinin arasına inen ünlü popçu, 3000 kişilik mekânı tek tek dolaştı. En sevilen parçalarını hayranlarının yanında söyleyen Akalın, samimi tavrıyla müzikseverleri mest etti. Sahnesinde ünlü modacı Tolga Çam imzalı birbirinden iddialı 3 farklı kostüm giymeyi tercih eden Demet Akalın, zarafeti ve şıklığıyla yine göz kamaştırdı. Muhteşem konserinde oyun havalarına da yer veren ünlü sanatçı, eğlenceyi ikiye katladı. Paraf Kuruçeşme Açıkhava’yı dolduran müzikseverlerin halay çekerek Akalın’a eşlik etmesi renkli görüntülere sahne oldu.

KONSERİN GELİRİ MEHMETÇİK VAKFI’NA

Sosyal sorumluluk projeleri ile adından sıkça söz ettiren Demet Akalın, Paraf Kuruçeşme Açıkhava sahnesinin tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayarak anlamlı desteği ile gönülleri fethetti. “Her sene olduğu gibi bu sene de konserlerimizin gelirleri Mehmetçik Vakfı’na gidiyor” sözleriyle bağışı duyuran Akalın, alkış yağmuruna tutuldu.

Binlerce kişinin eğlenceye doyduğu gecede unutulmaz bir konsere imza atan ünlü sanatçı, müzikseverlerin hafızalarından çıkmayacak bir şölene imza attı.