Defne Samyeli sevgilisi Çağrı Telkıvıran’dan ayrıldı mı? Samyeli'den flaş açıklama...

Defne Samyeli, Cihangir’de görüntülendi. Yurt dışına gidecek olan arkadaşını uğurlayan Samyeli, muhabirlerin sorularını yanıtladı.



Kendisi hakkında yapılan yorumlara açıklama yaptığını belirten Samyeli, Serdar Ortaç'ın kadınlar hakkındaki düşünceleri hakkında ise "Serdar Ortaç'ın açıklamasını bilmiyorum. Ben sadece benim ile ilgili konularda açıklama yaparım. Başkasının açıklamasını cevaplamam” yanıtını verdi.



Çağrı Telkıvıran’dan ayrıldığı dedikodularına ise "Nereden ayrılmışım? Yapmayın bunu ne olursunuz.” diyerek uzaklaştı.