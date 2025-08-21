Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu aşkını Instagram'dan ilan etti 21.08.2025 11:08 Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu aşkını Instagram'dan ilan etti. İşte detaylar... Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, Instagram'dan aşkını ilan etti. Talu, sevgilisini etiketlememesi dikkat çekti. Talu, "Neden etiketlemedin?" sorusuna, "Ortak karar" cevabını verdi. Talu'nun "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazar mısınız lütfen? Hepsine teker teker bakıp değerlendireceğim" dediği videosu sosyal medyada çok konuşulmuştu. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN