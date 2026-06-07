Danla Bilic’in sırrı ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından yaptığı gizemli çiçek paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Danla Bilic, sırrını açıkladı. Çiçekler sevgilisinden değil, Amazon Türkiye’den...



Instagram hesabından yaptığı çiçek ve gizemli yıldönümü kutlama notuyla magazin dünyasında dikkatleri üzerine çeken sosyal medya fenomeni Danla Bilic, bu paylaşımın sırrını açıkladı. Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaptığı paylaşımla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasına girmişti.



Özel hayatıyla ilgili soru işaretleri doğuran bu paylaşımın sırrını yine kendi hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Yaptığı paylaşımla sosyal medyada özel hayatıyla ilgili söylentileri hareketlendiren Danla Bilic, bu çiçeklerin yeni kampanya dönemi öncesi Amazon Türkiye’den geldiğini açıkladı.



Amazon Prime Day’de bu yıl dördüncü defa Prime İndirim Avcıları arasında yer alacak olan Danla Bilic, kampanyayla ilgili gelişmeleri yakında yine hesabından duyuracağını söyledi.