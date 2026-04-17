Dalgakıran’dan yeni single

Türkçe alternatif rock sahnesinin dikkat çeken gruplarından Dalgakıran, ikinci albümü Olay Ufkunun ikinci single’ı Deli Dans ile 17 Nisan’da dinleyiciyle buluşuyor.

Vokal ve elektrik gitarda Tunca Baran Bütün, elektrik gitarda Canberk Alıcı, bas gitarda Deniz Gezgin ve davulda Ozan Görgülü’den oluşan Dalgakıran son dönemde kurduğu anlatı dünyasını bir adım ileri taşıyan Deli Dans, modern şehir hayatının kaotik ritmi içinde ortaya çıkan ani çekim, kontrol kaybı ve yoğun arzu halini enerjik ve oyunbaz bir dille ele alıyor. Şarkı, düşünmeden hareket edilen o anın heyecanını ve sınırların silikleştiği o eşiği dinleyiciye doğrudan hissettirmeyi amaçlıyor. Güçlü gitar riffleri, öne çıkan bas ve davul groove’u ile şekillenen parça; agresif ama catchy vokalleriyle Dalgakıran’ın imzası haline gelen gitar odaklı Türkçe rock sound’unu daha dans eder bir enerjiyle buluşturuyor. Hızlı yakalanan yapısı ve tekrar dinlemeye açık akışıyla “Deli Dans” grubun repertuvarında öne çıkan parçalardan biri olmaya aday.



Dalgakıran’ın ikinci albümü Olay Ufku, adını kara deliklerin çevresinde tanımlanan ve “geri dönüşü olmayan sınır” olarak bilinen kavramdan alıyor. Grup bu metaforu; bireyin hayatla, ilişkilerle ve kendisiyle kurduğu bağın geri dönülmez dönüşüm anlarını anlatmak için kullanıyor. Deli Dans ise bu hikâyede, kontrolün bilinçli olarak bırakıldığı ve içgüdülerin devreye girdiği anı temsil ediyor. Şarkının kayıtları Recordium Stüdyoları’nda gerçekleştirildi. Prodüksiyon ve mix sürecinde Orçun Ayata destek verirken, mastering çalışması Marcin Bociński (Legato Mastering) imzası taşıyor. Sözleri Tunca Baran Bütün tarafından yazılan Deli DansWın müziği Dalgakıran’a ait. Parça, Tamar Records etiketiyle yayımlanıyor. Dalgakıran, Deli Dans ile dinleyicisini bu kez düşünmeden, hissetmeye davet ediyor. Deli Dans tüm dijital platformlarda 17 Nisan’da yayında.