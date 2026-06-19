Dalgakıran’dan Kukla Kral

"Hesap", "Deli Dans", "Semt Bizim Ev Kiralık" ve "Makinist" ile yerli alternatif sahnenin en üretken isimlerinden biri haline gelen Dalgakıran, ikinci albümleri Olay Ufku’nun beşinci single çalışması "Kukla Kral"ı müzikseverlerle buluşturuyor. 19 Haziran’da tüm dijital platformlarda yerini alacak olan şarkı, grubun karakteristik sound’unu görkemli bir rock atmosferiyle birleştiriyor.



GERÇEK BİR GRUP MÜZİĞİ VE KESKİN RİTİMLER

"Kukla Kral", doğrudan grup müziğinin ruhunu ve enerjisini merkezine alan, enstrümanların netliğiyle öne çıkan dinamik bir yapıya sahip. Şarkı boyunca tavizsiz şekilde hissedilen güçlü davul vuruşları ve keskin gitar partisyonları, tam anlamıyla güçlü bir rock anthem tınısı ortaya koyuyor. "Makinist"in hüzünlü ve içsel atmosferinden sonra gelen bu çalışma, albümün temposunu ve enerjisini yukarılara taşıyor.



BİR "KUKLA KRAL"IN ANATOMİSİ

Sözlerinde "Karşında benim kalıntılarım, nemli bir duvar, bir eski kapı" diyerek dinleyiciyi sarsıcı bir girişle karşılayan parça, "kukla kral" metaforu üzerinden bir varoluş ve inat hikâyesi anlatıyor. "Kukla ölür inat sahibine" dizeleriyle dikkat çeken şarkı, erguvanlardan gam dolu göğüslere uzanan şiirsel diliyle hem düşündürüyor hem de yüksek rock enerjisiyle dinleyiciyi yakalıyor.

Dalgakıran’ın yeni teklisi "Kukla Kral", Tamar Records etiketiyle 19 Haziran’da yayında!