Dakota Johnson, Tom Cruise’a meydan okudu

Marvel Evreni’nin en esrarengiz kahramanlarından Cassandra Webb'in köken hikayesini anlatan Madame Web çok yakında seyirciyle buluşuyor. Filmde psişik güçleri olan Cassandra Webb’i canlandıran yetenekli oyuncu Dakota Johnson, vizyon öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Kesinlikle psikotik bir film”

Madame Web rolünü üstlenerek süper kahraman karakterleri dünyasına girmeye hazırlanan Johnson, film çekimi esnasında yaşadığı deneyimleri aktardı. Filmi mavi ekranın yoğun kullanımı nedeniyle "kesinlikle psikotik" olarak nitelendiren oyuncu, yapım sırasında beklenmedik becerilerinin ortaya çıktığını söyledi.

‘Hiçbir zaman mavi ekranda olduğunuz ve sahte patlamaların olduğu, birinin 'Patlama!’ dediği ve sizin bir patlama varmış gibi davrandığınız bir film yapmadığını anlatan başarılı oyuncu, “Bu bana göre kesinlikle psikotikti. Bunun iyi olup olmayacağını bilmiyorum! Umarım iyi bir iş çıkarmışımdır!” diye konuştu.

“Dikkat et Tom Cruise”

Filmde ayrıca akrobasi becerilerini de geliştirdiğini anlatan Johnson, sahnelerde yaptığı zorlu akrobatik hareketler sebebiyle Tom Cruise’a esprili bir şekilde meydan okudu. Yeni bir yıldızın onun yaptığı tehlikeli hareketleri yapmaya çok istekli olduğunu söyleyen genç oyuncu, “Bir gün boyunca akrobasi sürüşü yapmam gerekiyordu ve görünen o ki bunda gerçekten iyiyim. Bir arabayla gerçekten çılgınca şeyler yapabilirim. Ambulans kullandım. Taksi şoförlüğü yaptım. Havada uçmak ve bir binadan atlamak dışında, filmdeki her şeyi ben yaptım. Dikkat et Tom Cruise” diye konuştu.

Yönetmenliğini daha önce "Orange Is the New Black", "Dexter", "Anatomy of a Scandal" gibi ünlü dizilerin yönetmenliğini yapmış olan SJ Clarkson’ın üstlendiği film, tuhaf bir olaydan sonra olağanüstü yetenekler kazanan New Yorklu sağlık görevlisi Cassandra Webb'in yolculuğunu konu alıyor. Bu yetenekler onun gelecekteki olayları ön görmesine olanak tanıyarak onu güçlü bir süper kahraman haline getiriyor. Clarkson, Johnson'ın The Lost Daughter'daki rolünü tamamlamasının hemen ardından, 2021'de Madame Web’in başrolü için Dakota Johnson’a teklif götürdü.

Aksiyon dolu filmde, ünlü oyuncu Dakota Johson’a Sydney Sweeney, Isabela Merced ve Celeste O’Connor gibi isimler eşlik ediyor.

“Madame Web”, ülkemizde TME Films dağıtımıyla 16 Şubat’ta vizyonda olacak.