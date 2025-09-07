Çim Konserleri’nde Selda Bağcan rüzgarı esti

Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın en fazla ilgi gören etkinliklerinden olan Çim Konserleri, usta sanatçı Selda Bağcan’ı ağırladı.



Bağcan, hepsi birer klasik hale gelen eserleri ve güçlü yorumu ile on binlerce müziksevere unutulmaz bir akşam yaşattı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, İZFAŞ tarafından düzenlenen 94. İzmir Enternasyonal Fuarı, kültür-sanat etkinlikleriyle kente renk katmaya devam ediyor.



Fuar kapsamında düzenlenen Çim Konserleri’nin, 9. gününde müziğin usta ismi Selda Bağcan sahne aldı.



Bağcan, yıllara meydan okuyan eserlerinden “Gesi Bağları”, “Uğurlar Olsun”, “Yaz Gazeteci Yaz” gibi şarkılarını seslendirdi.

İzleyiciler, şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek unutamayacakları anlar yaşadı.



Sanatçıya yeğeni Serenad Bağcan da sahnede eşlik ederek konser repertuarına zenginlik kattı.



Serenad Bağcan “Yiğidim Aslanım” şarkısını kendisine eşlik eden izleyicilerle birlikte seslendirdi.



Konser serisi devam ediyor Kültürpark’ta düzenlenen Çim Konserleri, fuar boyunca ünlü sanatçıları ağırlamaya devam edecek.



7 Eylül’de Sertab Erener, 8 Eylül’de Duman, sevenleriyle buluşacak.



Fuarın son günü 9 Eylül’de ise Mor ve Ötesi, İzmir’in kurtuluşunun 103. yılına yakışır bir final yapacak. Konserler saat 21.15’te başlıyor.