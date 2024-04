Cihan, “hançer” bakışlara karşı koyabilecek mi?

Farklı hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla büyük beğeni kazanan dizinin 15. bölümü 20 Nisan Cumartesi saat 19.45’te, 16. bölümü ise 21 Nisan Pazar akşamı saat 19.45’te herkesi ekran başına kilitleyecek.

Yapımcılığını FYM Film Yapım Merkezi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Taner Tunç'un oturduğu ve senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar'ın kaleme aldığı “Gelin” dizisi, hafta sonu ekrana gelecek yeni bölümleriyle şimdiden merak konusu olurken Sanatçı İlia Özkan'ın 'Hacel Obası' adlı türküsüyle bölümde yer alacak.,

Gelin’in bu haftaki bölümlerinin konusu şöyle:

Hançer, henüz Cihan’la eve dönmenin şaşkınlığını üzerinden atamamışken kapıda misafirleri belirir. Gelenler Yasemin ile Engin’dir. Eve sonradan gelen Cihan, misafirleri annesi Mukadder’in yanına götürmek istese de Yasemin, bu teklifi geri çevirir. Beyza, Hançer’in eve dönmesinin yanı sıra Cihan’ın parmağına alyansını takmasıyla iyice öfkelenmiştir.

Hançer’in misafir ağırladığını Beyza’dan öğrenen Mukadder’in yeni gelinine öfkesi her geçen gün artmaktadır. Yasemin ve Engin’in Cihan’la eski anılarını anlatması, ortamı iyice neşelendirmiştir. Cihan ortamda rahatlamış, geçmişin etkisiyle güler. Hançer de gülerek ona bakmaktadır. İkisi de gülerken birbirlerini ilk kez görmektedirler. Etkilenerek ve birbirlerini tanımaya başlayarak bakışırlar. Herkes, bir anda elektriklerin kesilmesi ve gelen bir çığlık sesiyle irkilir. Çığlık sesi ve sonrasında yaşanan olayların ardından Hançer ile Cihan, mum ışığında baş başa kalmıştır. Her ikisi de aralarındaki çekimi artık fark etmiştir… Bu sırada Hançer’in “Galiba beraber büyüdünüz Beyza ile… Seni dilinden hiç düşürmüyor, çok seviyor belli” sözleri Cihan’ın huzurunu kaçırır. Talya Çelebi, Cenay Türksever, Betigül Ceylan, Çisel Kuşkan, Sidal Damar, Kutay Şahin, Ekrem Bozgül, Can Tarakçı, Ceren Yüksekkaya, Deniz Değirmenci, Yasemin Yeşilgöz, Günnur Adıgüzel, Elif Çapkın, Güneş Ebrar Özgül, Türker Kantar ve Arif Nazım gibi oyuncuların yer aldığı “Gelin” dizisinin 15. ve 16. bölümleri yine soluksuz izlenecek.

Gelin, 15. bölümüyle 20 Nisan Cumartesi akşamı saat 19.00 özet 45’te Kanal 7’de… 19:45 yeni bölümü ekranda olacak.