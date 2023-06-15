Ceylan Çapa yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali şok etti

Ünlü sosyetik Ceylan Çapa yıllar sonra ortaya çıktı. Çapa'nın son hali şok etti. İşte detaylar...

Snob Magazin'in haberine göre; Ceylan Çapa, Nişantaşı City's çıkışı görüntülendi.


Bir dönem magazinin gündeminden düşmeyen sosyetik güzel, uzun bir aradan sonra ortaya çıktı.


Zayıfladığı görülen Çapa, "Spor ve herhangi bir diyet uygulamıyorum. Hiçbir şey yapmadığım halde böyle zayıfım. Doğal halim bu" dedi.


Sosyetik güzel, "Şu an uğraştığınız bir iş var mı?" sorusuna, "Sosyal medya içeriği üretiyorum. Sosyal medyayla ilgili paylaşımlar yapıyorum" yanıtını verdi.

Bu hafta doğum günü olduğunu belirten sosyetik güzel, heyecanlı olduğunu belirtti.

 

 

 

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Ceylan Çapa

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