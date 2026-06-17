Çevre dostu otele Green Key ödülü

Türkiye’nin tematik tatil merkezlerinden Aqua Fantasy Aquapark & Spa, çevre dostu vizyonunu uluslararası bir başarıyla taçlandırdı. Hayata geçirdiği ekolojik projeler ve sürdürülebilirlik odaklı uygulamalarıyla dikkat çeken tesis, dünyanın en prestijli çevre ödüllerinden biri olarak kabul edilen Yeşil Anahtar (Green Key) ödülüne layık görüldü.

Bu önemli başarıyla Aqua Fantasy, yüksek hizmet kalitesini çevreye duyarlı yönetim anlayışıyla birleştirdiğini uluslararası arenada bir kez daha kanıtlamış oldu. Sürdürülebilirlikte 10 Yılı Aşan Güçlü Geçmiş Aqua Fantasy’nin çevre vizyonu, geçici bir trendin ötesinde; uzun yıllardır sürdürülen kurumsal bir kültürün yansıması olarak öne çıkıyor. Tesis, 2014 yılından bu yana sahip olduğu Travelife Gold Award sertifikası ile çevresel sorumluluk uygulamalarını başarıyla sürdürüyor. Bunun yanı sıra otel, 2022 yılından itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde yürütülen 3 Aşamalı Sürdürülebilir Turizm Sertifikasyonu süreçlerini de başarıyla tamamladı. Kademeli olarak alınan bu belgeler, tesisin sürdürülebilirlik çalışmalarını sistematik ve ölçülebilir bir yapı içerisinde geliştirdiğini ortaya koyuyor.



“Sürdürülebilirlik Bir Tercih Değil, Sorumluluktur” Ödül sonrası açıklamada bulunan Genel Müdür İlker Çapar, sürdürülebilirliğin yalnızca bir sertifika süreci değil, kurumsal yönetim anlayışının temel yapı taşlarından biri olduğunu vurguladı: “Yeşil Anahtar ödülünü tesisimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, tüm ekibimizin ve misafirlerimizin ortak çevre bilincinin eseridir. Bizler için sürdürülebilirlik, geleceğe karşı taşıdığımız bir sorumluluktur. Çevreyi koruyan bu vizyonu kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” Teknoloji Destekli Çevre Yönetimi Aqua Fantasy’nin sürdürülebilirlik başarısının arkasında güçlü bir operasyonel altyapı bulunuyor. Tesis bünyesinde entegre şekilde çalışan çevre ve enerji yönetim sistemleri sayesinde enerji tüketimleri anlık olarak takip ediliyor, kaynak kullanımı optimize ediliyor ve çevresel etkiler minimum seviyeye indiriliyor. Günlük operasyonların ayrılmaz bir parçası haline gelen bu sistemler, hem verimliliği artırıyor hem de sürdürülebilir turizm hedeflerine katkı sağlıyor. Türk Turizmine İlham Veren Bir Başarı Aqua Fantasy Aquapark & Spa, uluslararası sertifikalarına eklediği Yeşil Anahtar ödülüyle yalnızca kendi sürdürülebilirlik vizyonunu güçlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda Türk turizm sektörü için örnek gösterilen çevreci tesisler arasında yerini sağlamlaştırıyor.