Ceren Benderlioğlu'ndan duygusal yıldönümü mesajı

Ceren Benderlioğlu, 2010 yılında nikah masasına oturduğu ve birlikte mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşi Emir Benderlioğlu ile evlilik yıldönümünü bu yıl ilk kez ayrı geçirdi.



Güneş çarpması sonucu rahatsızlanan ve hastanede serum takılan Ceren Benderlioğlu, eşi Emir'in sinema projesi için Makedonya'da bulunması nedeniyle bu özel günü sosyal medyadan kutladı.

Ceren Benderlioğlu, birlikte geçirdikleri yılları ve birbirlerine olan sevgilerini



anlatan bir mesajla duygularını dile getirdi. Mutluluk pozlarını paylaşan Ceren, şu notu düştü:



"14 sene olmuş. 16 sene de ilişkiye. Hop 20’ye az kalmış. İlk defa ayrıyız aşkımsuu. Seni seviyorum" diyerek özlemini dile getirdi.

Bu anlamlı ve duygusal paylaşım, çiftin birbirlerine olan sevgisini ve özlemini bir kez daha gözler önüne serdi.