Cengiz Kurtoğlu'ndan oyunculara ağır 'boşanma' göndermesi...

Cengiz Kurtoğlu, reklam yüzü olduğu Navtex’in Tüyap Yapı Fuarı’nda açtığı standı ziyaret etti. Firma sahibi Volkan Uray ile bir araya gelen Cengiz Kurtoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde meydana gelen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler nedeniyle buruk bir bayram geçirdiğini ifade eden Cengiz Kurtoğlu, “Bu bayramı biraz buruk yaşadık. Hepimiz bu acıyı fazlasıyla hissettik. Yarınlarımız inşallah güzel olur. Allah bir daha yaşatmasın” dedi.

"DEVİR ÇOK DEĞİŞTİ"

Şarkıcı oğlu Aydın Kurtoğlu’yla düet yapacaklarını müjdeleyen Cengiz Kurtoğlu, “Eskiden alışmışız bir albümde 10 tane şarkı okumaya. Single çıkaranlara karşıydım. Galiba 3-4 tane şarkı olacak. Yılbaşında hazır olur. Artık bende tekli şarkılar çıkaracağım. Devir çok değişti” diye konuştu.

"NE GÜZEL ÖYLE OLMUŞUZ"

Geçtiğimiz günlerde Cengiz Kurtoğlu’nun ‘Yorgun Yıllarım’ şarkısını genç bir sokak şarkıcısı sahil kenarında seslendirirken, bir teyzenin gelip mikrofonu alıp ‘Yorgun Yıllarım’ şarkısını okuması sosyal medyada çok konuşulmuştu. Kurtoğlu, bu konunun hatırlatılması üzerine duygulanarak şöyle konuştu: “Çok güzel okumuşlar. Jenerasyon farkı beni çok mutlu etti. Ne güzel aile olmuşuz diye düşündüm”



"OYUNCULAR DAHA ÇOK BOŞANIYOR"

Cengiz Kurtoğlu, sinema sanatçılarının şarkıcılar göre daha çok boşandığını söyleyerek polemik yaratacak bir açıklamaya imza attı. Kurtoğlu, muhabirlerin “Son dönemle oyuncu ve sanatçıların evlilikleri çok uzun sürmüyor. Sizin tavsiyeniz var mı?” şeklindeki sorusuna “Ses sanatçılarında böyle bir şey yok. Sinema sanatçılarında daha çok boşanma var. Eskiden derdik ki, böyle popüler müziği başaramayanlara ‘Meltem rüzgarı gibi, pazartesinden pazartesiye varlar’ diye. Onun gibi oldu. Pazartesi tanışıp pazartesi ayrılıyorlar. Annelerine babalarına sorsunlar bir” diye yanıt verdi.