Cemre Kemer'den çarpıcı açıklamalar! Yasemin Yürük küsmüş olabilir

Cemre Kemer, kızıyla Nişantaşı City's'de görüntülendi.

Şarkıcı, kızını arabasının arka koltuğuna bindirdi. Kemer, kızını arka koltuğa oturtup, kemerini taktıktan sonra direksiyonun başına geçti. Şarkıcı, kızının kemerini bağladıktan sonra kafasını aracın camına vurdu. Kemer, "Yeni bir ekip. Bir ara tutmak için ekibe ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?" sorusuna, "Herkes çok açık sözlü olsun. Bizde 10 küsür yıl dürüst olduğumuzu düşünerek yaptık. Öyleydik ama sonra" diyerek, sözlerinin devamını getirmedi.



YASEMİN KÜSMÜŞ OLABİLİR

Eski ekip arkadaşı Yasemin Yürük'ün ayağını kırmasına şarkıcı, "Gideceğim gün influenza oldum, gidemedim. O da bana ufak küsmüş olabilir ama ufak pürüzler biz hallederiz" ifadelerini kullandı.