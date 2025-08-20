Cemal Hünal Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri'ne aday gösterildi

Başarılı oyuncu Cemal Hünal 'Şımarık' filminde canlandırdığı 'Adaletin Kaçmısı Halis' karakteri ile bu yıl 26. düzenlenecek Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Ödülleri töreninde 'Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu' ödülü adayları arasında yer aldı.



Ünlü isimler aday gösterildi 15 Eylül 2025 tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreninde Cemal Hünal aynı ödül için ünlü isimler ile aday gösterildi.



Bu yılki törende aynı dalda rol aldıkları sinema filmleri ile aday gösterilen isimler arasında Engin Hepileri, Boran Kuzum, Osman Sonant ve Özgün Akaçça da bulunuyor.