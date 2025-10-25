Çelik’ten örnek davranış

Mehmet Özdoğru'nun haberine göre; İzmir’in önemli kültürel organizasyonlarından biri olan 3. Altın Üzüm Ödül Töreni, bu yıl da unutulmaz anlara sahne oldu.

Gündem Ege ve Gündem Buca iş birliğiyle düzenlenen törende, sunuculuğu Deniz Olgun ve Hikmet Durmuş üstlendi. Gecenin en anlamlı anlarından biri ise ünlü sanatçı Çelik Erişçi’nin “Yılın Sanatçısı” ödülünü alması oldu.

İzmir Orman Yangınlarında Duyarlılıkla Hatırlanmıştı Sanatçı Çelik, 2025 yazında İzmir’de meydana gelen büyük orman yangınları sırasında sergilediği duyarlılıkla hafızalara kazınmıştı. Yangın felaketi sırasında orman söndürme ekiplerine su ve kumanya desteği sağlayarak, gönüllü bir şekilde bölgedeki çalışmalara katılmıştı. Bu örnek davranışı, Altın Üzüm Jüri Komitesi tarafından “insanlık ve dayanışma” örneği olarak değerlendirilerek, kendisine 2025 Yılı Sanatçısı Ödülü kazandırdı.



“O An Hayatımı Değiştiren Bir Söz Duydum” Törende duygularını paylaşan sanatçı Çelik, orman yangınlarında yaşadığı unutulmaz anı şu sözlerle anlattı: “Bu topraklara olan borcumuzu elimizden geldiğince ödemeliyiz. Ben o sırada oturup televizyonda haber izlemek yerine sahaya koşmak istedim. Elimden ne geliyorsa yapmak, bir nebze de olsa destek olmak istedim. Yangının ortasında, canla başla çalışan itfaiyecilere su taşıdım, moral vermeye çalıştım. Ve orada, Buca’da, alevlerin ortasında bir itfaiye eri bana bir cümle söyledi: ‘Abi Allah razı olsun... Ölmüşlerinin canına değsin. İki gündür soğuk su içmiyordum.’ Bu söz, hayatımı değiştirdi.”

Çelik, o anın kendisinde derin bir iz bıraktığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Devletimiz oradaydı, yemek vardı, su vardı... Ama o koşullarda, o sıcakta, ateşin içinde savaşan insan için ‘soğuk su’ bir mucizeydi. O anda anladım ki, bazen küçücük bir şey bir insanın moralini, inancını geri getirebiliyor.”



40 YILDIR GÖSTERİŞ İÇİN DEĞİL, KALPTEN YAPIYORUM

1985 yılında müzik kariyerine başlayan Çelik, 40 yıllık sanat yolculuğuna değinerek şu sözleriyle salonu duygulandırdı: “1985’te başladım bu yola. 40 yıldır hem sahnede hem hayatta bir emekçiyim. Askerin, polisin, şehidin, gazinin, bağımlılıkla mücadele edenin, dara düşenin yanında olmaya çalıştım. Hiçbirini gösteriş için yapmadım. Gücüm yettiğince sessizce, kalpten yapmaya çalıştım.” Ödülünü Unutulmaz Spiker Murat Ünlü Takdim Etti Sanatçı Çelik’e ödülünü, İzmir TRT’nin unutulmaz spikerlerinden Murat Ünlü takdim etti.

Tören organizatörlerinden Bülent Kökten ve Jüri Komite Başkanı Engin Kurt, sahnede sanatçıya teşekkür ederek onun duyarlılığının tüm sanat camiasına örnek olduğunu belirttiler. Çelik’ten “Nazına Ölüyorum” Sürprizi Tören sonunda misafirlerin yoğun isteğini kırmayan Çelik, sahneye çıkarak “Nazına Ölüyorum” adlı sevilen parçasını seslendirdi. Sanatçının performansı salonu coştururken, izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.