Çelik'in 10 yıldır sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın sevgilisi kim çıktı? 12.07.2023 16:17 Ünlü şarkıcı Çelik, sevgilisiyle görüntülendi! İşte haberin detayları... Snob Magazin'in özel haberine göre; Şarkıcı Çelik'in sevgilisi ortaya çıktı. Yıllar önce sahne aldığı İzel ve Ercan Saatçi'yle son dönemde yeniden izleyici karşısına çıkan sanatçı, sevgilisiyle el ele görüntülendi. Çelik, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Elif Ünügür ile el ele görüntülendi. Ünügür, FMV Işık Okulları'nda ğretmenlik yapıyor. HABERİN TAMAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN ÇelikElif Ünügür