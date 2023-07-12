Çelik'in 10 yıldır sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Bakın sevgilisi kim çıktı?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Şarkıcı Çelik'in sevgilisi ortaya çıktı.



Yıllar önce sahne aldığı İzel ve Ercan Saatçi'yle son dönemde yeniden izleyici karşısına çıkan sanatçı, sevgilisiyle el ele görüntülendi.



Çelik, yaklaşık 10 yıldır birlikte olduğu Elif Ünügür ile el ele görüntülendi. Ünügür, FMV Işık Okulları'nda ğretmenlik yapıyor.