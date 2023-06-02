Ceess Global ‘Yılın En İyi Gayrimenkul Firması’ ödülünün sahibi oldu

Son dönemde gerçekleştirdiği prestijli projelerle dikkatleri üzerine çeken Türkiye’nin lider gayrimenkul şirketi CEESS Global 22 Mayıs’ta Cahide Palazzo’da düzenlenen 3. Uluslararası Zirve Ödülleri’nde Yılın En İyi Gayrimenkul Firması Ödülü’ne layık görüldü.

İş, cemiyet, sanat, spor ve magazin camiasından çok sayıda ünlü isim katıldı törende ödülü kabul eden sektörün öncü isimlerinden CEESS Global Yönetim Kurulu Başkanı Semih Sarıalioğlu:

‘Bu güzel gecenin gerçekleşmesinde emeği olan başta Pars Medya kıymetli sahibi Kurban Akar’a, kıymetli ortağı Oğuz Kalafat ve tüm Pars Medya ailesine sizlerin huzurunda teşekkürlerimi sunuyorum. Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ediyorum.



Bu ödülü kazanmamda büyük pay sahibi olan ekip arkadaşlarıma minnettarım, hepsine çok teşekkür ediyorum. Ancak bu başarıda aslan payının eşim ve annem de olduğuna inanıyorum. Biz bu ödülleri kazanmaya, sektörümüzü geliştirmeye, işimizi büyütmeye koşarken eşim çocuklarımızın tüm eksiklerine fedakârca koştu. Bana her zaman destek oldu, aldığım kararlarda cesaret verdi. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyorum.

Ben Semih Sarıalioğlu. Türkiye’nin lider gayrimenkul şirketi CEESS Global markasıyla, uzman ekibimle 24 yıldır gayrimenkul sektöründe değerli yatırımcılara ve büyük holdinglere üst düzey danışmanlık hizmeti veriyorum. Yıllardır gayrimenkul alanındaki başarılarımız birçok prestijli ödüllerle taçlandırıldı. Bu kıymetli ödülün de bizim için her zaman ayrı bir değeri, ayrı bir yeri olacak. Bu ödülü öncelikle Türkiye’mize, Trabzon’umuza ve meslektaşlarıma armağan etmek istiyorum.

Gayrimenkul alanında karlılığı sağlayacak bir başarı formülüm var. ‘HERKES SATARKEN ALAN, HERKES ALIRKEN SATAN’ olursanız gayrimenkulde dün olduğu gibi bugün de kazanırsınız. Bir gün hep birlikte dünyada bu ödül gibi kıymetli ödülleri kazanarak bu sloganı dünyaya birlikte yazdırmayı umut ediyorum.’ dedi.

Ödül töreni sonrasında tebrikleri kabul eden Sarıalioğlu mutluluğunu yakın dostları İvana Sert, Raşit Bağzıbağlı ve Tamer Karadağlı ile paylaştı.