Cansever ilik nakli ameliyatı olacak

Arabesk ve fantezi müziğin güçlü sesi Cansever, bir süredir Almanya’da lösemi tedavisi görüyor.



Kemoterapi süreci devam eden sanatçının, doktorlarının önerisiyle uygun donör bulunması halinde Mart ya da Nisan ayında ilik nakli olması planlanıyor.



Zorlu sürece rağmen moralini yüksek tutan Cansever, sevenlerine şu sözlerle seslendi: “Bu hastalık beni yıldırmadı, yıldırmayacak. İnancımı ve umudumu hiç kaybetmedim. Kendimi güçlü hissediyorum ve bu mücadeleyi kazanacağıma yürekten inanıyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, en kısa zamanda sahnelerde yeniden buluşacağız.”



Sevenleri, sanatçıdan gelecek güzel haberleri umut ve dua ile bekliyor.