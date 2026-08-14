Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, Erva’nın dileğine ortak oldu

Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, 7 yaşındaki Erva’nın hayalini gerçekleştirmek için anlamlı bir buluşmaya imza attı. B-ALL ile mücadele eden Erva’nın en büyük dileği olan mutfak seti, Make-A-Wish Türkiye ve QNB Türkiye gönüllülerinin desteğiyle USLA Akademi’de gerçekleştirilen özel günde kendisine teslim edildi.



Erva’nın mutluluğuna ortak olan Elçin ve Bayat, onunla birlikte mutfağa girerek yemek yaptı.

Eğlenceli anların yaşandığı buluşmada Erva’nın heyecanı herkese duygusal anlar yaşattı.

Cansel Elçin, “Erva’nın heyecanını ve mutluluğunu görmek bizim için günün en güzel tarafıydı. Birlikte mutfağa girdik, çok güldük, çok keyifli vakit geçirdik. Onun dileğine ortak olabilmek gerçekten çok kıymetliydi. Bence bugün Erva kadar biz de mutlu olduk” dedi.