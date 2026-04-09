Cansel Elçin’den büyük başarı!

Türkiye’de düzenlenen Tenis Milli Takım seçmelerinde dikkat çeken bir başarıya imza atan Cansel Elçin, turnuvayı birincilikle tamamladı.



Türkiye’nin en iyi 16 tenis oyuncusunun mücadele ettiği seçmelerde üstün performans sergileyen Elçin, ilk 4’e girerek finale yükseldi ve organizasyonu zirvede bitirdi.

Bu önemli başarıyla birlikte Elçin, milli tenisçi olarak Türkiye’yi uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı. Başarılı sporcu, 5-10 Temmuz tarihleri arasında Roma’da düzenlenecek ITF İtalya Dünya Tenis Masters Turnuvası’nda korta çıkacak.

Hem oyunculuk kariyeriyle hem de spor alanındaki performansıyla adından söz ettiren Elçin’in bu başarısı, spor ve sanat dünyasında da geniş yankı uyandırdı.