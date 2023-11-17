Çalışma ofisini hastaneye çevirdi

Başarılı sanatçı İzzet Yıldızhan’dan kötü haber geldi. Ateşi 40 dereceye kadar çıkan Yıldızhan, hastalığı çocuklarına bulaştırmamak için ofisini adeta hastaneye çevirdi ve yarınki konserine yetişebilmek için de serum takviyesi almaya başladı.

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Başarılı sanatçı İzzet Yıldızhan, ateşi 40 dereceye çıkınca hastanelik oldu. Bir gün tedavisi hastanede devam eden sanatçı, hastalığı çocuklarına bulaştırmamak için eve gitmedi çalışma ofisinde kalmaya başladı.

Yıldızhan dün spor yamak için evinden çıktı. Sahilde koşu yapan sanatçının birden ateşi 40 dereceye kadar yükseldi. Hemen hastaneye giden Yıldızhan’ın ilk tedavisi hastanede yapıldı. Bir gün hastanede kalan sanatçı, ofisine geçip dinlenmeye başladı. Ofisinde özel doktorunun kontrolünde olan sanatçı, yarınki konserine yetişebilmek için serum alıyor.

Yıldızhan’ın rahatsızlığını öğrenen sanatçı dostları da sosyal medyadan ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

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