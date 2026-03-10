Çağla Şıkel'den çarpıcı açıklamalar

Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın programı FÜG programı yeni bölümleriyle yeniden yayınlanmaya başladı. Yeni sezonun ilk konuğu Çağla Şıkel oldu.

Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın farklı konukları ağırladığı psikolojik oyun formatındaki programında konuklar, hafızasını kaybetmiş birinin yeni hayatını tasarlamak için soruları yanıtlıyor. Programın yeni bölümünde konuk olan Çağla Şıkel, hem duygusal hem de dikkat çeken açıklamalarıyla izleyenleri etkiledi.

Programın başında hayatındaki en değerli an sorulduğunda Şıkel, “Bütün yaşadıklarımla ilgili her şeyi unutacaksam aklımda kalmasını istediğim tek şey çocuklarımın doğumu olurdu.” Dedi. Çocuklarıyla olan bağıyla ilgili de konuşan Şıkel, onların hayatındaki yerini şu sözlerle anlattı “Çocuklarımla oyun oynamayı çok seviyorum. Onlarla birlikte bir şey denemekten, bazen komik duruma düşmekten bile çekinmiyorum. Bence bu onlara çok şey öğretiyor.”

Programın ilerleyen bölümünde hayatına dair farkındalıklarından da bahseden Çağla Şıkel, kendisiyle ilgili önemli bir gerçeği şu sözlerle dile getirdi: “Kendimle ilgili şunu fark ettiğimde çok şaşırdım; meğer kendimi sevdiğimi zannettiğim yerde sadece beğeniyormuşum. Kendimi gerçekten sevmeye başladığımda sevmenin bambaşka bir şey olduğunu anladım.”

Zor zamanların insanı büyüttüğünü söyleyen Şıkel, kırgınlıklar karşısındaki yaklaşımını da şöyle ifade etti: “Birini affetmekle kalmam, onu anlamaya çalışırım. Hatta affetmenin ötesinde sevmeyi bile seçebilirim.”

Programın en duygusal anlarından biri ise babasıyla ilgili soruda yaşandı. Tek bir anıyı unutma şansı verilse hangisini seçmek istediği sorulan Çağla Şıkel gözyaşlarını tutamadı ve şu cevabı verdi: “Babamın yerde yattığı anı unutmak isterdim.”

Çocukluk fotoğrafını gördüğünde de duygulanan Şıkel, içindeki çocuğu hiç kaybetmek istemediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “İçimdeki o çocuğu hep taşıdığımı hissediyorum. Onun elini hiç bırakmamayı diliyorum.”

Program boyunca şefkat, affetme ve hayata karşı bakış açısıyla dikkat çeken Çağla Şıkel, büyürken en çok zorlayan duygulardan birinin ise “ölüm korkusu” olduğunu söyleyerek, bu duygudan özgürleşmek istediğini de dile getirdi.