C Takımı basın toplantısında film öncesi kahkaha provası  

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın yönetmenliğini Bora Onur’un yaptığı filmin oyuncuları Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Barış Başar, Hakan Bulut, Emir Sefa Yıldırım, Billur Yılmaz ve filmde konuk oyuncu olarak yer alan Cansu Canan Özgen’in katıldığı basın toplantısında espriler havada uçuştu. Filmin başrolleri Toygan Avanoğlu ve Murat Akkoyunlu’nun enerjisi basın toplantısına damga vurdu.

C Takımı filminin esin kaynağının 90’lı yıllardaki haşarıların toplandığı C sınıfından geldiğini fark eden Toygan Avanoğu “ha öyle mi ben bunu bilmiyordum, baya tembeller sınıfı olarak mı geçiyoruz,” derken lisede C sınıfında olduğunu söyleyen filmin yapımcısı Vahdet Erdoğan’ın imdadına Murat Akkoyunlu yetişerek, “tembeller demeyelim de ilgisi dağınıklar diyelim,” diyerek konuyu toparlardı.

Filmde Murat 131 karakterini oynayan Toygan Avanoğlu; “Ben çok mutluyum, değerli oyuncu arkadaşlarımla güzel bir iş yaptık. Sette çok eğlendik, izleyenlerin de eğleneceğini ümit ediyoruz. Çok da her şeyi anlatmayalım, izleyerek görsünler” dedi.

Murat Akkoyunlu, “dört haftalık bir periyotta çektik, yakında vizyona girecek heyecanlıyız”dedi. Süslü İbo karakterini oynadığını belirten Akkoyunlu vizyona girecek film hakkında şunları söyledi: “Lisede C sınıfında okuyup birbirinden kopmayan 6 arkadaşın hikayesi anlatılıyor, aslında filmimiz bir intikam hikayesi.”

Filmin genel hikayesini yazan aynı zamanda filmin yapımcısı Vahdet Erdoğan; “C sınıfından C Takımı’na dönüşüm hikayesi. 96 yılında başlayan bir hikaye. O dönemlerde sınıflar A,B,C diye bir ayrıma gidiyordu ve bu başarı ortalamasına göre yapılıyordu. Bu arada ben de C sınıfındaydım. Filmde 1. dakikadan 111. Dakikaya kadar tebessüm ve kahkaha garantisini verebiliyorum,” dedi. Gişe beklentisi sorulan Vahdet Erdoğan, “Bunu söylemek çok zor. Bir filmin tutma garantisi diye bir şey yok. Yüksek prodüksiyonlu filmler çakılabiliyor. Artık izleyicinin takdirine bırakıyoruz,” dedi.

Başrol oyuncularından Sera Tokdemir’in basın toplantısında olmamasının sorulması üzerine “yurt dışında olması nedeniyle basın toplantısına katılamadı. İnşallah diğer programlarda yanımızda olacak. Zaten filmde de grubun en çok başını bela olan kişi kendisi,” dedi.

Filmin yönetmeni Bora Onur; “Biz C Takımı diye bir film çektik ama gerçekten A sınıfı bir film oldu. Çok güzel bir film oldu. Temposu hiç bitmeyen, aksiyonu ve kahkahası olan bir film oldu.”

Filmin senaryosunu yazan ve aynı zamanda başrolleri arasında yer alan Barış Başar, ”Greenart medya ile bu üçüncü filmimiz. Bu sefer İstanbul’da çok yoğun, aksiyon ve maceranın hiç bitmediği, çok eğlenceli geçti ama çok da yorulduk. Çekerken çok güldük. 16 Şubat’ta vizyonda olacağız. Bütün izleyicileri sinemaya destek olmaya davet ediyoruz.