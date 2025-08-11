Burcu Kara Fırtına Kız için Diyarbakır’da!

Ünlü oyuncu Burcu Kara, başrollerini Cihangir Ceyhan ve Eylül Ersöz’ün paylaştığı Fırtına Kız filminin çekimleri için Diyarbakır’da sete çıktı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Havva karakterine hayat veren Kara, hem set atmosferinden hem de şehrin misafirperverliğinden oldukça etkilendi.

MİMARİSİNDEN İNSANINA KADAR BURASI ÇOK ÖZEL

Sur Mahallesi’nin içinde, oldukça hareketli ve sürprizlere açık bir sette çalıştıklarını söyleyen başarılı oyuncu, “Herkes pencerelerden, kapılardan, çatılardan bizi izliyor. Mahalle halkıyla sürekli iç içeyiz. Hatta birçoğu filmde yardımcı oyuncu olarak yer alıyor.

Sürekli ziyarete geliyor, ikramlarda bulunuyorlar. Mimarisinden hikâyesine kadar burası çok farklı bir yer. Benim için çok özel bir deneyim” dedi.

LEZZET DOLU DİYARBAKIR GÜNLERİ

Sıcağın iştahını keseceğini düşünmesine rağmen Diyarbakır mutfağına hayran kaldığını belirten Kara, “Tatlılar, ciğer, kebap… Sürekli ikramlarla karşılaşıyorum. Hepsi birbirinden lezzetli. Bir de çok farklı kahveleri var. Yemek saatleri benim için ayrı bir keyif haline geldi” sözleriyle kentteki gastronomi deneyimini anlattı.

HAVVA: GÜÇLÜ VE İLHAM VEREN BİR KADIN

Filmde aynı evde yaşayan iki gelenekçi ve feodal ailenin arasında ayakta durmaya çalışan Havva karakterini canlandıran Kara, “Talihsiz bir hikâyeleri var. Havva herkese destek olmaya çalışan, acıları olan ama ülkemizdeki pek çok anne gibi güç aldığı bir yer olan, aslında çok büyük bir kahraman. Çok örnek olacak bir hikâyesi var. Oynamak için sabırsızlandığım, çok gurur duyduğum bir karakter” diye konuştu.