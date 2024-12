Burcu Kara çocuklardan sonra hayatında neler değiştiğini anlattı!

Burcu Kara ve oğlu Ali Çınar; Seren Fosforoğlu'nun sunduğu 'Sen de Oyna' programına katıldı.



Emaar Square Mall'de yer alan Playland Eğlence Merkezi’nde gerçekleşen programda oyuncu ve oğlu, eğlenceli anlar yaşadı. Üçlü eğlence merkezinin tadını çıkartarak, çarpışan arabaya bindi. Fırat Parlak ile evli olan ve iki çocuğu bulunan oyuncu, "Zor değil mi yetişmek?" sorusuna, "Çok zor, yoruluyorum. Eşimin bir çocuğu daha var. 17 yaşında, eşimden bana hediye ilk çocuğumuz. Bir de köpeğimiz var. Minik dostumuz ruhumuza bir parça katıyor. Elimden geldiğinde herkese yardım etmeye çalışıyorum" dedi. Kara, "Eşiniz size yardımcı oluyor mu?" sorusuna, "Çocuklarla ve benimle ilgilenir. Elinden geleni yapar ama geceden geceye geliyor. İş hep kadında bitiyor. Erkekler genelde o anı yaşıyor, hep seni düşünüyorsun sonrasını... Anneler ve kadınlar planlıyor her şeyi..." yanıtını verdi.

ÇOCUKLAR ÖN PLANDA YAŞIYORUM

Oğlunun resim konusunda yetenekli olduğunu belirten oyuncu, "Ali'nin bütün resimlerini eve astım. Komşuları ve akrabaları çağırdık. Kurdele kestik, ilk sergisini yapmış olduk. Devam etsin ve üstüne gitsin istiyorum. Resim de yetenekli. Piyano da çalışıyor, müzisyen olmak istiyor" ifadelerini kullandı. Kara, "Annelik sende ne değiştirdi?" sorusuna, "Her şey değişti. Benlik kavramı 3-4-5'inci sırada. Kendime hiç vakit ayıramıyorum. Çocuklar ön planda yaşıyorum. Alışverişe çıkamıyorum, internetten alıyorum zamanım kalmıyor. Her şey onların mutluluğu... Listede kendime ayırdığım bir şey yok. Hiç uyumadan sete gittiğimi biliyorum. Tansiyonumun düştüğü, sağa-sola tutanarak çalıştığımı biliyorum. Günlerce saçımı taramadığım oluyor. Yoğurdu ve vaktim varsa ekmeği kendim yapıyorum. Bazen Can kucağıma tuvaletimi yapıyorum" diye cevap verdi.