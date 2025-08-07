Burak Sarımola Kaybolan Yıllar dizisinden ayrıldı

Kanal 7’nin Altın Adam Medya yapımcılığındaki yeni günlük dizisi Kayıp Yıllar cephesinden şoke eden bir ayrılık haberi geldi.

Başrollerinde Burak Sarımola ve Aslıhan Karalar’ın olduğu dizinin Haziran ayında sete çıkması planlanıyordu.

Çekimleri Çanakkale’de yapılacak olan dizinin sete çıkış tarihi uzayınca oyuncu kadrosunda ayrılıklar yaşandı. Başrol oyuncusu Burak Sarımola, uzun bekleyişin ardından dizinin çekimleri gerçekleşmeyince projeden ayrılma kararı aldı.

Sarımola, şuanda başka projeler okuduğunu ve yakında sürpriz bir projeyle döneceğinin de sinyallerini verdi. Öte yandan diğer başrol oyuncusu Aslıhan Karalar’ın da aynı şekilde projeden ayrıldığı iddia edildi.

Dizinin akıbeti ise şimdilik belirsizliğini koruyor.