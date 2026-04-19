Bülent Ersoy Fragman ile geri dönüyor

Bülent Ersoy, yeni şarkısı Fragman ile 24 Nisan’da müzik dünyasına iddialı bir giriş yapıyor.



Daha yayınlanmadan merak uyandıran eser, güçlü sözleri ve dikkat çeken tavrıyla şimdiden konuşulmaya başladı.



“Kim ölmüş aşktan, külliyen yalan” sözleriyle öne çıkan Fragman, aşkın ezberini bozan bir anlatım sunarken, Diva’nın kendine has yorumu ile dinleyiciye unutulmaz bir etki bırakmaya hazırlanıyor.



Söz ve müziği Dr. Selahattin Erhan’a ait olan şarkının aranjesi Olcay Bağrıyanık imzası taşırken, mix & mastering çalışması Barış Büyük tarafından gerçekleştirildi.



Projenin yapımcılığını Medeni Uçar üstlenirken, yapım Bordo Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşuyor.



Hareketli ritmi ve çarpıcı sözleriyle yazın en çok konuşulan şarkılarından biri olmaya aday Fragman, 24 Nisan itibariyle tüm dijital platformlarda yerini alacak.