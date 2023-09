Bugüne kadar birçok kötü karakter canlandırdım! Saldırıya uğradığım oldu 

"DEDİKODULAR, CEHALET"

-Gerçek bir yaşam öyküsünden yola çıkan ve kadına şiddeti sarsıcı bir dille sinemaya uyarlayan iddialı bir filmde çok önemli bir karakteri canlandırıyorsunuz. Bize neler anlatacaksınız?

-Her an lanet ettiğim, tüm nefretimi savurduğum bir karakteri canlandırdım. Nefret ettiğim karaktere bürünüyor olmak benim için büyük ve öfkeli bir deneyim oldu. Senaryoyu okuduğumda kendime şunu sordum. Soydan nasıl yapacaksın? Nefretini saklayıp o karaktere nasıl bürüneceksin? Rolü canlandırırken duygularınızı bastırmak zor iştir. Ama en baskın duygum nefret. Maalesef çokça var bu karakterden. Her yerdeler ve biz asla onları önceden teşhis edip yok etme yetisine sahip değiliz.

"TEK DİLEĞİM BU KARAKTERLERİN SADECE ROLLERDE KALMASI…"

-Rolü kabul etme sürecinizden biraz söz eder misiniz?

-Bir senaryo geldiğinde hiç oynamadığım bir rol bana sunuluyorsa kabul ederim. Ben kendime katmayı seven bir insanım. Bu filmde gerçekler suratıma vurdu ve o gerçekleri benden canlandırmam istendi. Elbette elimden gelenin en iyisini yapmakla yükümlüydüm. Umarım yapabilmişimdir. Tek dileğim bu karakterlerin sadece rollerde kalmasından ibaret olması. Gerçek olmamalılar. Dünyayı acımasız hale getiren tüm karakterler rollerle sınırlı kalabilse keşke.

"TEPKİ ALMAK BENİ HER ZAMAN MOTİVE ETMİŞTİR…"

-İzleyicilerin karşısına filmin kötü adamı "Geco" gibi bir karakterle çıkıyorsunuz. Tepki almaktan korktunuz mu?

-Tepki almak beni demotive etmek yerine her zaman motive etmiştir. Ne kadar tepki alırsam o kadar role iyi bürünmüşüm demektir benim için. Bugüne kadar kötü karakterde birçok proje rol aldım. Saldırıya uğradığım oldu. Biz oyuncular gerçek dünyayı ekrana yansıtan insanlarız. Bu çok zor elbette. Hele ki nefretle baktığımız insan rolüne bürünüyor olmak daha zor. Duygularımız üst düzeyde bizi etkileyebilir. Ben böyle bir rolü reddetmek yerine tam tersi tepkilerden korkmayıp gerçek dünyayı insanlara göstermek ve bir insan dahi olsa onun iyi yönde değişimine sebep olmayı amaçlıyorum. Bu amaç uğruna her rolü elimden geldiğince yansıtmaya hazırım.

-Peki önüne bir türlü geçilemeyen şiddete nasıl dur diyeceğiz?

- Öncelikle iyi çocuklar yetiştirmeli. Fiziksel şiddetin yanında duygusal şiddetin de var olduğu ailede bir çocuğu büyütmek yerine ona her zaman iyiliği ve güzel ahlakı aşılamak, eşle ve çevreyle olan iletişimin çok hassas ve iyi yönde olmasına özen göstermek, çocuklarımızı böyle ortamlarda büyütmek belki şiddetin yok edilmesi konusunda temel atmak olacaktır. Hiçbir isteğin şiddetle gerçekleşemeyeceğini öğretmek ve öğrenmemiz gerek. Var olan şiddete caydırıcı cezalar verilmesinin de önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum.

“SERÇENİN GÖZYAŞI” 20 EKİM’DE SİNEMALARDA…

Yapımcılığını Reborn TV/Çağla Başak Çobanoğlu, yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın üstlendiği filmin hikayesini, Gazeteci Ali Eyüboğlu kaleme aldı. “Serçenin Gözyaşı” Filmi’nin gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan senaryosunu ise ‘Altın Kalem’ ödüllü yazar Şengül Boybaş yazdı. Çanakkale ve İstanbul’da muhteşem mekanlarda çekilen filmin müzikleri de sanat dünyasının yakından tanıdığı bir isme Zeynep Alasya’ya emanet… Ezgi Şenler’in ‘Nilüfer’, Uğur Güneş’in ‘Gazi’ karakterini canlandıracağı filmde, Yeşim Salkım, Soydan Soydaş, Tamer Karadağlı, Arzu Cabar, Evren Erler, Sedef Şahin, Kubilay Penbeklioğlu, Bilge Şen, Özlem Gürses, Yağızkan Dikmen, Ahmet Sarsılmaz ve Özgür Çağlayan İncesu rol alıyor.

“Serçenin Gözyaşı” 20 Ekim’de sinemalarda gösterime giriyor.