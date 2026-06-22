Brandverse Awards’ta MPR’a strateji ödülü

MPR İletişim Danışmanlığı’nın TotalEnergies Türkiye İçin hayata geçirdiği “Benim Ustam Bir Kahraman” projesi Brandverse Awards “Strateji Bölümü – Sektörü Geliştiren Kampanyalar” kategorisinde Gümüş Ödül kazandı.

MPR İletişim Danışmanlığı tarafından TotalEnergies Türkiye için hayata geçirilen "Benim Ustam Bir Kahraman" projesi, pazarlama, iletişim ve reklam dünyasının en başarılı çalışmalarını ödüllendiren Brandverse Awards’da Gümüş Ödül’e layık görüldü. Proje, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen ve Deloitte Türkiye’nin bağımsız değerlendirme süreciyle sonuçlanan organizasyonda, “Strateji Bölümü – Sektörü Geliştiren Kampanyalar” kategorisinde ödüllendirildi.

Sektörel bağlam, yenilikçilik, dönüştürücü etki ve sonuç odaklılık kriterlerinde yüksek başarı gösteren proje özgün anlatımı ve çok kanallı iletişim stratejisiyle öne çıktı. MPR İletişim Danışmanlığı'nın stratejik iletişim yaklaşımıyla şekillenen ve usta-çırak ilişkisine odaklanan proje, mesleki eğitimi teşvik eden yenilikçi kurgusu ve sektöre sağladığı toplumsal katkı

nedeniyle ödüle değer bulundu.

"Benim Ustam Bir Kahraman" projesi, ünlü karikatürist Erdil Yaşaroğlu’nun çizimleriyle hayat bulan karakterleri üzerinden usta-çırak ilişkisini eğlenceli bir dille ele alıyor. Karikatür kitabı, animasyon serisi ve dijital içeriklerden oluşan entegre iletişim projesi, ustalık mesleğinin önemini vurgularken ahilik geleneğine de modern bir yorum getiriyor.