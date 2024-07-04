Bosphorus Art Society'den heyecan verici bir sanat ve tasarım müzayedesi  

Müzayedede, Avni Arbaş, Burhan Doğançay, Ertuğrul Ateş, Kadir Akorak, Şahin Paksoy, Jale Yılmabaşar, Haluk Akakçe, Fatih Urunç, Pınar Birim ve Thelma Lugo gibi değerli ressam ve heykeltraşların yanı sıra, multidisipliner sanatçılar ve iş insanlarının da eserleri yer alacak. Bu sayede, pandemi döneminde içlerindeki sanatçı ruhu keşfeden iş insanları ve sanatın farklı disiplinlerinde çok yönlü başarılar elde etmiş sanatçılar bir araya gelerek sanatseverlerle buluşacak.

Bu isimler arasında Alinur Velidedeoğlu'nun 3 metrelik krom, altın oran eserleri, Beyazıt Öztürk'ün füzen portreleri, Gonca Karakaş'ın pandemide içinden çıkan ressamın çizdiği kuşlar ve çiçekler, Sinan Çetin'in olağanüstü renk yeteneği, Abdullah Oğuz'un gizlemeğe çalıştığı içindeki usta ressam, Can Bonomo'nun şiirleri, yazıları ve şarkıları kadar güzel resimleri, Haldun Demirhisar'ın "Shine, Shine, Shine" adlı pırıltı saçan küp küresi, Yıllardır resim sanatı ile de profesyonel olarak ilgilenen Güven Kıraç ve Mercan Dede'nin başyapıt tabloları ve moda fotoğrafçılarının duayeni Tamer Yılmaz'ın sanatsal fotoğraf çekimleri yer alacak.

Müzayede ayrıca, Karim Rashid'den Philippe Starck'a dünyaca ünlü tasarımcıların elinden çıkmış kült tasarım ürünler, 1960 model Corvette Stingray Convertible, custom made Harley Davidson motor ve Zeki Müren'in tasarladığı halının da serili olduğu viski bar enstalasyonu gibi özel tasarımlar da müzayedede yer alacak.

Müzayedenin en önemli parçaları arasında yer alan Gökhan Çarmıklı koleksiyonundaki Afrikalı sanatçıların tek parça taştan yarattığı geleneksel Afrika heykel sanatının en önemli heykelleri ve Türkiye'nin dünya çapında meşhur olmuş sokak sanatçılarından Leo Lunatic ve Mr. Hure'nin boyadığı tasarım deri koltuklar da dikkat çekiyor.

B.A.S., bu müzayede ile geleneksel müzayede formatının ötesine geçerek, sanatseverleri eserlerin hikayeleri ve sanatçıların yaratıcı süreçleri ile buluşturmayı amaçlıyor. Sanatçı Teoman ise 30 senedir bütün bestelerini yaptığı gitarını kimsesiz çocuklar yararına müzayedede açık artırmaya çıkaracak.

Bosphours Art Sociceti, Cash on the Table müzayedesindeki eserlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmını Boğaziçi’ndeki küçük balıkçı kayıklarının bakımı ve boyası için kullanılacak. Boğaziçi’nin eşsiz güzelliğinin vazgeçilmez bir parçası olan küçük balıkçı tekneleri ünlü sanatçıların bakış açısıyla rengarenk bir görünüme kavuşacak.

Cash On The Table Art and Design Auction, 8 Temmuz Pazartesi günü online olarak gerçekleştirilecek. Müzayedeye katılmak ve eserler hakkında detaylı bilgi edinmek için www.cashonthetableauction.com adresini ziyaret edebilirsiniz.