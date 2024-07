Bosphorus Art Society'den heyecan verici bir sanat ve tasarım müzayedesi

04.07.2024 23:37

Bosphorus Art Society (B.A.S.), 8 Temmuz Pazartesi günü Cash on the Table markası ile ilk müzayedesini düzenliyor. Bu özel müzayede, pandemi döneminde ortaya çıkan ve her geçen gün artan online müzayedelere yepyeni bir bakış açısı getiriyor.