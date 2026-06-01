Boğaç Aksoy ve Yaşam Ezgi Aksoy İzmir’de evlendi

Başarılı oyuncu Boğaç Aksoy, hayatını Yaşam Ezgi Aksoy ile birleştirdi. Mutluluklarını aileleri, yakın dostları ve sevenleriyle paylaşan çift, İzmir’de düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Uzun süredir birlikte olan ve ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin düğünü, duygu dolu anlara sahne oldu. Şıklığın ve zarafetin ön planda olduğu gecede, davetliler unutulmaz bir organizasyona tanıklık etti.

Çiftin nikâh şahitliklerini Kenan Kocatepe, Yağız Aksoy, Nedim Sandalcı ve Fulya Dila Çoban üstlendi. Nikâh töreni sırasında yaşanan duygusal anlar davetliler tarafından alkışlarla karşılanırken, Boğaç Aksoy ve Yaşam Ezgi Aksoy’un mutluluğu gözlerinden okundu.

Yaklaşık 500 davetlinin katıldığı düğün, İzmir cemiyet hayatının da dikkat çeken organizasyonlarından biri oldu.