Bodrum'da yıldızlar geçidi

Cenk Eren, Hande Yener, Yunanistan'ın uluslararası alanda tanınan pop yıldızlarından Kostas Martakis ve elektronik müziğin yükselen projelerinden Coherence and Alicia de la Osa, Bodrum'da eğlenceyi tavan yapacak.

Ünlü isimler, The Galliard Cove House'un altıncı sezonunda izleyici karşısında olacak. Türkiye'nin sevilen sanatçıları ile uluslararası isimleri aynı sahnede ağırlayacak olan mekan, yaz boyunca misafirlerine unutulmaz performanslar sunmaya hazırlanıyor. Marka Elçisi olarak ekibe katılan ünlü DJ ve işletmeci Ali Sayar, kendi performanslarıyla misafirlere unutulmaz müzik ziyafetleri sunacak. Sezon boyunca perşembe geceleri canlı performansların ardından DJ kabinine geçecek olan Sayar, cumartesi ve pazar akşamları da özel repertuvarıyla misafirlerle buluşacak.

Sahne programı:

- 9 Temmuz – Cenk Eren

- 11 Temmuz – Coherence and Alicia de la Osa

- 16 Temmuz – Hande Yener

- 6 Ağustos – Kostas Martakis

- 10 Ağustos – Coherence and Alicia de la Osa