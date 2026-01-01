Biran Damla Yılmaz ile Abdurrahman Aydın'dan aşk fotoğrafları

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Abdurrahman Aydın ile aşk fotoğraflarını paylaştı.


Evlilik hazırlığı yapan çiftin karelerine beğeni yaptı.

 

Yılmaz, "Padişahım çok yaşa!" yaz diyor bana... Uzun uzun yazmıyıcam sadece şunu söylemek istiyorum, çok şanslıyım! İyi ki varsın, sensiz herşey çok sıkıcı olurdu. Nice deli dolu yıllarımıza" dedi.

 

