Billur Kalkavan'ın mezarının bakımsız ve taşının kırık olmasıyla ilgili sevgilisi Buğra Bahadırlı'dan açıklama geldi

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Billur Kalkavan, akciğer kanseriyle mücadelesini Ekim 2002'de kaybetmişti. Son gördüğü kemoterapi sonrası vücudunda oluşan bir mantar nedeniyle hayatını kaybederek sevenlerini üzüntüye boğan sanatçı, Zincirlikuyu Camii’nde gözyaşlarıyla yolculuğuna uğurlanmıştı.

Cenaze töreninde taziyeleri sevgilisi Buğra Bahadırlı ve abisi Rıza Kalkavan kabul etmişti. Sanat ve iş dünyasından önemli isimlerin katıldığı törende; Ömer Koç, Nevbahar Koç, İlber Ortaylı, Selen Görgüzel, Nilgün Belgin, Hamdi Alkan ve Yeşim Salkım yer almıştı.

BAKIMSIZ HALİ HERKESİ ÜZDÜ

Kalkavan’ın mezarının bakımsız hali sevenlerini üzmüştü. Basına yansıyan karelerin ardından, oyuncunun ailesinin iki hafta önce özel bir şirkete mezarın düzenlenmesi için başvurduğu ortaya çıktı. Bakım için de mermer ve granit siparişi verildiği öğrenildi. Eksiklerin tamamlanmasıyla Kalkavan’ın mezarı önümüzdeki hafta yeni bir görünüme kavuşacak.

RESMİ OLARAK ALACAĞIM HİÇBİR ŞEY YOK

Sunucunun mezarının gündeme gelmesinden sonra eleştirilen sevgilisi Buğra Bahadırlı ise, konuya artık hukuksal yaklaşacağını söyledi. Bahadırlı, “Fotoğraflar gündeme geldiğinde bakım çalışmaları başlamıştı. Billur’a hayatımı adamışım. Bunlar benim yapabileceğim şeyler değil. Orası Kalkavan Ailesi’nin mezarlığı... Bana, ‘Paraları yedi, kaçtı’ algısı oluşturmaya çalışıyorlar. Resmi olarak alacağım hiçbir şey yok” dedi.