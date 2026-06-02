Beyza Gümülcine: Oyunculuk beni çok heyecanlandırıyor

Avukatlık, oyunculuk, modellik ve marka yüzü olarak farklı alanlarda başarılı bir kariyer sürdüren, zarafeti ve stiliyle dikkat çeken Beyza Gümülcine, kendisini en çok heyecanlandıran mesleğin oyunculuk olduğunu söyledi.

Vildan Mumcu’nun, Muvia YouTube kanalı için hazırlayıp sunduğu “Vildan’la Tadında” programının bu haftaki konuğu, son dönemin dikkat çeken yapımlarından “Yeraltı” dizisinde canlandırdığı avukat karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Beyza Gümülcine oldu.

Reklam filmleriyle başlayan kariyer yolculuğunu anlatan genç oyuncu, ilk büyük dizi deneyimini, avukatlık geçmişini, set hayatını ve geleceğe dair hayallerini samimi bir sohbet eşliğinde izleyicilerle paylaştı.

Son günlerin popüler dizisi “Yeraltı”nda bir mafya üyesine aşık olan avukat karakterine hayat veren Gümülcine, bu tarz bir projede ilk kez yer aldığını söyledi. Yoğun geçen set günlerini de anlatan başarılı oyuncu, dizi karakterinin yaşadığı duygusal çatışmaların kendisini de etkilediğini ifade etti.



AŞKININ PEŞİNDE SÜRÜKLENEN AVUKAT

Gerçek hayatta da avukat olan ve geçmişte modellik yapan Gümülcine programda, marka yüzü olduğu bakım ürünlerinden yola çıkarak günümüzde erkeklerin de en az kadınlar kadar kişisel bakımlarına önem verdiğini söyledi.

İstanbul Üniversitesi mezunu olan genç oyuncu, farklı meslekleri olmasına rağmen oyunculuğun kendisinde bambaşka bir heyecan yarattığını dile getirerek, ilerleyen dönemlerde özellikle komedi türünde projelerde yer almak istediğini söylüyor.



KOMEDİ DE OYNAMAK İSTERİM

Hayatını çok fazla planlamadığını ve büyük beklentiler oluşturmamaya çalıştığını söyleyen Gümülcine, böylece hayal kırıklıklarının da önüne geçtiğini ifade ederken, ilk yemek yapma deneyiminin oldukça komik geçtiğini de anlattı.

Vildan Mumcu ile birlikte mutfağa giren Beyza Gümülcine, keyifli sohbet eşliğinde tavuk şinitzel hazırladı. Beyza Gümülcine’nin mutfak anıları, ev yaşamı, sağlıklı beslenme alışkanlıkları, Japonya’da yaşadığı ilginç lezzet deneyimleri ve mutfakta ortaya çıkan sıcak diyaloglarla renklenen bu özel bölüm, izleyicilere hem lezzetli hem de samimi anlar yaşatacak.