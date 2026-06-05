Beyoğlu’na yeni bir soluk geliyor!

Eğlence sektöründe 7 yıl boyunca Klein Entertainment bünyesinde imza attığı başarılı projelerle adından söz ettiren Taner Erden, yılların getirdiği tecrübeyi şimdi kendi markası Alba The Roof ile Cihangir’e taşıyor.

Deneyimli işletmecinin ilk mekanı olan Alba The Roof, tarihi Yarımada ve Beyoğlu manzarasına hakim terasında, yeni nesil meyhane kültürünü rooftop deneyimiyle bir araya getirerek İstanbul’un gastronomi ve eğlence hayatına iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Yorumlanmış Türk mutfağı, rakı odaklı menüsü, özel kokteylleri ve müzik konseptiyle dikkat çeken mekan, 12 Haziran’da kapılarını açacak.