Beyaz Butik'ten gelinlik koleksiyonu

Beyaz Butik, "Experience of Romance 2024’’ isimli gelinlik koleksiyonunu özel bir etkinlik ile tanıttı. Pelin Kaya ve Hacer Pala’nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte "Experience of Romance" isimli yeni koleksiyonunu tanıtan Beyaz Butik, bu özel koleksiyonda romantizmi ve zamansızlığı kusursuz bir şekilde bir araya getirerek gelin adaylarının kalplerini etkilemeyi hedefliyor.

(Hacer Pala - Pelin Kaya)

Koleksiyon; incelikle seçilmiş kumaşlar, zarif dantel işlemeleri ve büyüleyici detaylarla donatılmış olup, her bir parça aşkın ve tutkunun izlerini taşıyor. Modern ve zamansız tasarımlarla birleşen zarafet, gelin adaylarının hayallerini süsleyen bir deneyim sunmak için özenle planlanmış. Beyaz Butik’in büyüleyici ortamında gerçekleşen etkinlikte davetliler, "Experience of Romance" 2024 koleksiyonu yakından inceleme fırsatı buldu.

(Hacer Pala)

Arzu Sabancı, Aslıhan Doğan Turan, Katre Turan, Mert Aslan, Yasemin Ögün, Melda Narmanlı , Aslı Naibi , Begüm Özer, Aslı Gümüşel Şen, Mergim Agel, Nur Bilen Yavuzer, Eda Güzelcik, Özlem Avcıoğlu, Serap Korkmaz Arslan, Tuğçe Postoğlu, Ayşe Burcu Kaya, Esra İnceefe, Şebnem Çapa, Melis Ağazat, Gizem Hatipoğlu,Eylem İpek ve Valeria Dayan gibi isimler etkinlik boyunca keyifli anlara şahitlik ederken, koleksiyon büyük bir beğeniyle karşılandı.

ASLIHAN TURAN TÜYLÜ TERLİKLERİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Beyaz Butik'in göz alıcı defilesinde tüylü terlikleriyle katılan Aslıhan Doğan, adeta rahatlığı ve şıklığı buluşturdu.

Topuklu ayakkabıya alışkın olduğunu belirten Doğan, "Defile sonrası salaş bir balıkçıya gideceğimiz için topuklu giymedim. Rahat giyinmeyi tercih ettim ve tüylü terliklerimle geldim. Aslında topuklu ayakkabılarla da rahat edebiliyorum" şeklinde konuştu. Ayrıca yeni bir koleksiyon hazırlığında olduğunu dile getiren Doğan, geçmişte küçük bir kapsül koleksiyon hazırladıklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını belirtti. Bu sezon ise tarzını yansıtan yazlık bir koleksiyon üzerinde çalıştığını aktardı. 27’sinde eşi Arda Turan ile 7. evlilik yıldönümlerini kutlayacaklarını açıklayan Turan, 10. yıllarında ise dostları ve aileleriyle bir davet düzenlemeyi düşündüklerini ifade etti. "Tekrar gelinlik giymem ama özel yıldönümleri kutlanmalı" diyerek duygularını dile getirdi. Eşi Arda Turan'ın giyim tarzına fazla müdahale etmediğini belirten Doğan, "Arda'ya takım elbise çok yakıştırıyorum. Beyaz gömlek ve siyah klasik takım tercihimiz. Zaten klasik çizgileri seviyorum" dedi.

(Aslıhan Doğan Turan)



GELİNLİKLERİ GÖRÜNCE DUYGUSAL ANLAR YAŞADI!

Avatar Atakan’ın eşi Serap Korkmaz, Beyaz Butik'in defilesinde yeni gelinlik trendlerini inceleyerek duygusal anlar yaşadı. Korkmaz, gelinlikleri görünce kendi özel anını hatırladığını ve her gelinliğin onu duygulandırdığını belirtti. "Benim için çok özel bir andı" diyerek duygularını dile getiren Korkmaz, daha düz ve modern gelinlikleri beğendiğini ifade etti. Kendisinin de iki farklı gelinlik giydiğini hatırlatan Korkmaz, düğünlerini çok kalabalık bir şekilde geçirdiklerini ancak hatırladığı tek şeyin insanları öpmek ve fotoğraf çektirmek olduğunu ekledi. "Düğünümü yaşamadım" diyerek duygusal bir itirafta bulundu.

(Serap Korkmaz Arslan)

HELAL PARA BİR ŞEY OLMAZ

İş kadını Aslı Gümüşel Şen, beyazlar içinde Beyaz Butik defilesine katılarak tüm gözleri üzerine çekti. Davetin ilgi odağı olan Şen, vazgeçemediği aksesuarını soran gazetecilere kolyesini tam gösterirken koptuğunu fark etti. Şans eseri kolyesini kaybetmekten kurtulan Şen, "Helal parayla alındı, gitmez. Giderse de bir sebebi vardır. Her şeyden önce sağlık" diyerek durumu hafifletti.

(Aslı Gümüşel)

ARZU SABANCI'DAN SELFİE

Defilenin en dikkat çeken isimlerinden biri moda tasarımcısı ve iş insanı Arzu Sabancı oldu. Arzu Sabancı, defilede birbirinden şık gelinlik modellerini yakından inceledi. Moda tutkunu iş kadını, Hacer Pala ve Pelin Kaya ile birlikte poz vererek renkli anlar yaşadı. Gelinlik modellerinin detaylarını inceleyen Sabancı, defilenin heyecanını doyasıya yaşadı.

KALİTE VE ÖZGÜNLÜKTE BEYAZ BUTİK'İN İMZASI

Beyaz Butik markasının sahibi Hacer Pala, süreci şöyle tanımlıyor: "Beyaz Butik olarak, sadece Türkiye pazarına değil, aynı zamanda Avrupa pazarına da hitap eden bir vizyonla hareket ediyoruz. "Experience of Romance" koleksiyonumuz, Avrupa'nın modern gelinlik trendlerine yön veren çizgiler taşımakla kalmayıp aynı zamanda sanatın evrenselliğini ve duygusal etkisini de yansıtmaktadır. Her bir tasarımımız, gelinlerimizin en özel günlerinde unutulmaz bir deneyim yaşamalarını sağlamak için özel olarak tasarlanıyor."



SANAT VE MODANIN BULUŞMASI

"Experience of Romance" koleksiyonu, sanat ile moda arasında mükemmel bir uyum yakalıyor. Tasarımcılar, Venüs'ün Doğuşu tablosundan ilham alarak her bir gelinliği bir sanat eseri haline getirmek için özel detaylara odaklanıyor. Koleksiyondaki ince işlenmiş detaylar gelinlik deneyimini unutulmaz kılıyor, adeta bir masalın içindeki romantik bir yolculuğa davet ediyor. Bu koleksiyon, gelin adaylarına sadece bir giysi değil, aynı zamanda bir sanat eseri ve duygusal bir deneyim sunuyor.

HER GELİNLİK BİR BAŞYAPIT

Beyaz Butik'in yeni koleksiyonu, sadece gelinlik tasarımlarıyla değil, aynı zamanda haute couture dünyasında da fark yaratacak özel tasarımlarıyla göz kamaştırıyor. "Experience of Romance" koleksiyonu, sanatın ilham verici gücünden beslenerek romantizmi en üst seviyeye taşıyan bir estetik vaat ediyor. Her detay, gelinlik deneyimini masalsı bir atmosferde yaşamak isteyen kadınlar için özenle planlanıyor. Beyaz Butik, gelin adaylarının en mutlu günlerinde yanlarında olmayı garanti ediyor, her bir gelinlik özenle seçilen kumaşlar ve ustaca işlenmiş detaylarla özel bir dokunuşla hazırlanıyor.