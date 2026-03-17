Betül Arım'dan oğlu Memet Ali Alabora hakkında açıklamalar! İşte detaylar...

Usta oyuncu Betül Arım, Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Oyuncu, boşandığı eşi Mustafa Alabora'nın 80'inci doğum günü için hediye bakmaya geldiğini söyledi. Arım, "Ayrılsak bile iyi bir arkadaş olarak kaldık" dedi.



Projeleri için oyuncu, "12 senedir hiçbir dizide oynamıyorum. Yasaklıyım! Şimdi artık ben istemiyorum. 52 yıldır tiyatro sanatçısıyım. 'Dışarıda Hiçbir Şey Var!' oyununu oynuyorum. Sonsuza kadar oynayacağım. Çünkü bana, 40 kişi antidepresan bıraktığını söyledi. Dört kişi intihardan vazgeçti. Bir kızımız dört kez izleyip 10 ayda 43 kilo verdi. En son geldiğimiz nokta, doktorlar oyunu reçeteye yazıyor. 10 kere izleyen seyircimiz var. Turne devam ediyor. Şimdi Adana, Gaziantep, Ankara, İzmir ve Bodrum'a gideceğiz. Şişli Tiyatrosu zor durumda, ona destek oyunu oynadım. Her gün bir tiyatro oynanıyor orada..." dedi.

Arım, "Dijitalden teklif geliyor mu?" sorusuna, "Çok arada geliyor. Bir tane oynadım" yanıtını verdi.

Oğlu Memet Ali Alabora hakkında ise “Konuşuyorum oğlumla, bizden daha iyi... Dizilerde oynuyor, kendi şirketi var. Beyoğlu'nda yürümeyi özledi. Lüfer seviyor, onu özlemiş” yanıtını verdi.