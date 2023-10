Better Days unutulmayacak anlarınıza eşlik etmeye devam ediyor

“Daha İyi Günler” anlamına gelen ve zarif şık tasarım çizgisiyle BETTER DAYS bu sezonda, en özel anlarınızda size eşlik edecek.

Geçtiğimiz yıl özel davetlerde sıkça karşılaştığımız BETTER DAYS bu sezonda renk paletini yeniledi. Siyah, pembe ve mavi gibi alışagelmiş renkler, BETTER DAYS’in yarattığı ışıltı oyunlarıyla bir üst seviyeye ulaştı.

Modanın sezon kalıplarına inanmayan BETTER DAYS, 2024 yılı için tanıttığı koleksiyona yıl içinde yeni tasarım parçaları eklenmeye devam edecek.

Mini, midi ve maksi elbiselerin yanı sıra etek, bluz, yelek ve tulum gibi birçok kategoride zamansız 61 parça yer alıyor. BETTER DAYS, bu koleksiyonuyla 2024 yılının trendlerinde yer alan güçlü renklerin aurasını ışıltılı kumaşlarla buluşturdu.

Saten, payet, parlak kadife, krep saten ve ışıltılı tüllerin önemli bir rol oynadığı koleksiyonda pullar ve payet işlemeler; omuz ve sırt gibi yırtmaç detaylarıyla bir üst seviyeye taşıyor. Bronz, fuşya, lila ve lame gibi birçok ikonik renk barındıran koleksiyon ile BETTER DAYS, zamansız şıklığa soluk getirmeye devam ediyor.

Işıltı ve ışık oyunlarının yarattığı ahengi tasarımla buluşturmaya devam eden BETTER DAYS, tasarımlarını giyen her kadına umut aşılayarak, değerli taşlar gibi parlamalarını ve bu parlaklıkla çevrelerine enerji katmalarını sağlamaya devam ediyor.

BETTER DAYS Hakkında:

Uzun yıllardır moda sektöründe aktif olarak çalışan Ayşe Brav ve Pelin Kaya, bilgi ve birikimleriyle BETTER DAYS markasını kurdular. Modası asla geçmeyen, zamansız ve zarif bir şıklığı temsil eden tasarımlarla BETTER DAYS, trendlerden bağımsız şıklığı benimseyen ve kendi tarzlarını ifade etmeyi seven kadınlara ulaşıyor. Kalite, işlevsellik ve şıklığı bir arada tutarken aynı zamanda konfora da büyük önem veriyor.