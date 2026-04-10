Berna Laçin duygularını açtı: Hıçkıra hıçkıra ağladım

Ünlü oyuncu Berna Laçin, Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu. Laçin, hem özel hayatına hem de oyunculuk dünyasına dair samimi itiraflarda bulundu.

Berna Laçin Gökhan Çınar’ın hazırlayıp sunduğu Katarsis programının yeni konuğu oldu. Programın en duygusal anı, Berna Laçin’in babasının sağlık sürecine dair anlattıkları oldu. Laçin, “Güçlü bir figür olarak gördüğüm babamın bazen kırılgan hissettiğini görmek beni çok üzdü. Bir anda her şey üst üste geldi ve hıçkıra hıçkıra ağladım” sözleriyle izleyenleri derinden etkiledi. Asker bir ailede büyüdüğünü anlatan Laçin, “Disiplinli bir ortamda büyüdüm, oyuncaklarım yoktu. Bu yüzden kendi dünyamı hayal gücüyle kurdum” dedi. Kendi yalnızlık ve hayal kurma süreçlerinin, oyunculuğa yönelmesinde büyük rol oynadığını ifade etti. Kariyer yolculuğunu da samimiyetle paylaşan Laçin, aile desteğinin ilk başta sınırlı olduğunu söyledi: “Ailem oyuncu olmamı istemedi. Herkes ‘hayal kurmayı bırak’ dedi ama ben inadına hayalime tutundum.” dedi.



HERKESTE AYNI YÜZ, AYNI İFADE

Programda sektör eleştirilerini de dile getiren Laçin, özellikle dizilerdeki estetik algısına dikkat çekti: “Bizim zamanımızda farklı olmak kıymetliydi. Herkes birbirine benzemesin istenirdi. Şimdi ise herkeste aynı yüz, aynı ifade.” dedi. Dizilerdeki karakterlerin gerçekçi olmamasına tepki gösteren Laçin, “Bir kızın yiyecek ekmeği yok ama saçında en pahalı kuaförün yaptığı balyaj var. Böyle bir şey olabilir mi?” diyerek sektördeki tek tipleşmeye eleştiri yöneltti.



OYUNCU İNSANA BENZEMELİ, SEYİRCİ KENDİNDEN BİR ŞEY BULMALI

Laçin, estetik müdahalelere tamamen karşı olmadığını ama karakterin gerçekliğini bozacak noktaya gelmemesi gerektiğini vurguladı: “Seyirci kendinden bir şey bulmak ister. O yüzden fazla kusursuz görünen karakterler samimiyetini kaybediyor.” dedi.