Berk Oktay’dan boşanma iddialarına yanıt: "Yıldız benim hayattaki en büyük şansım"

Oyuncu Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile boşanacakları yönünde ortaya atılan iddialarla ilgili Aslı Şafak’la İşin Aslı programında noktayı koydu. Oktay, haklarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, eşi için “Hayatımdaki en büyük şansım” dedi.



BOŞANMA İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Bir süredir Oktay ile Atiksoy’un evliliğinde sorun yaşadığı ve boşanacakları yönünde iddialar gündeme gelmişti. Çift, söz konusu söylentilerin ardından sosyal medya hesaplarından aile fotoğrafları paylaşarak iddiaların doğru olmadığını dile getirmişti. Çiftin 2 yaşında Mira Milena adında bir kızları bulunuyor.



YILDIZ BENİM HAYATTAKİ EN BÜYÜK ŞANSIM

Oktay, Aslı Şafak’a eşiyle ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu. “Yıldız benim hayattaki en büyük şansım. Benim arkamda dağ gibi duran biri. Ben bu yolda hiç yalnız değilim. Arkamda duvar gibi Yıldız var. İnsan güçsüzleşebilir ya da sıkıntı yaşayabilir ama o dönemlerde seni ayağa kaldıran bir kadın. Bu yüzden çok şanslı bir erkeğim.”

KIZIM DOĞDUKTAN SONRA FİKRİM DEĞİŞTİ

Baba olduktan sonra hayata bakışının değiştiğini de söyleyen Oktay, ikinci çocuk isteğini de dile getirdi: “Yıldız doğumdan önce ‘çok geçmeden hemen kardeş yaparız’ diyordu. Benim de Milena doğduktan sonra fikrim tamamen değişti. Ben de ona bir kardeş istiyorum.” Berk Oktay hakkında çıkan haberlere de sitem etti.

BANA ÇOK HAKSIZLIK YAPILDI

“Bana çok haksızlık yapıldı. Çok sinirlendiğim çok kızdığım şeyler de oldu. Haksızlık yapıldığında çıkıp bağıra bağıra ‘bu böyle değil kardeşim’ demek istiyorsun. Ama bir sonraki adımda senin fevriliğin sana negatif dönebileceği için duruyorsun. Başta sessiz kalırım ve sessizlikle ne olup bittiğini gözlemlerim. Daha sonra tek hamleyle mevzuyu bitiririm. Açıklamam gereken bir şey varsa bir kere açıklarım. Ben çıkıp da her şeye cevap vermem.”

AİLEM BAŞIMDAN EKSİK OLMASIN

Ailesinin kendisi için en büyük güç olduğunu dile getiren oyuncu, şöyle konuştu: “Eşimi, çocuğumu, annemi ve babamı Allah başımdan eksik etmesin. Onların olmadıkları bir dünya istemiyorum.” “Her şeye sahip olabilirsiniz bir gün her şeyi kayıp da edebilirsiniz. Ailenizle sağlam ilişkileriniz varsa ve onlara sahipseniz aslında her şeye sahipsiniz.”

TELEVİZYONU ÖZLEDİM

Uzun yıllardır aralıksız çalıştığını söyleyen Oktay, dizi sektöründeki dalgalanmalar nedeniyle bir süre geri çekildiğini de ifade etti: “Yaklaşık 23 sene hiç ara vermeden çalıştım. Dizi piyasasındaki çalkalanma sebebiyle geri çekildim ama piyasa hareketleniyor. Kısa zamanda bir işin içinde olacağım. Televizyonu özledim."

25 YILDIR ÇALIŞIYORUM

Oyuncu, kariyerine dair değerlendirmesinde ise şu sözleri kullandı: “25 sene oldu çalışmaya başlayalı. Hiç hobi edinmemişim. Bir süredir durup inzivaya çekildim. Hayatım boyunca iş yapmış olmak için iş yapmadım.”