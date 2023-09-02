Beril Pozam’dan Yalı Çapkını itirafı

Henüz anaokulundayken tiyatro oyunlarında sahne almaya başlayan, daha sonra, lisedeyken katıldığı bir tiyatro yarışması sayesinde “Benim mesleğim bu!” diyerek kariyerine doğru emin adımlarla yürümeye başlayan Beril Pozam MAG Eylül sayısına özel pozlar verdi.

Yalı Çapkını’nın yeni sezonuna dair merak edilenleri de cevaplayan güzel oyuncu “Her hafta, oyuncusu olarak beni de şaşırtan ve heyecanlandıran bir işin içindeyim ve bundan çok memnunum. Hem senaryoyu okurken hem de cuma akşamları izlerken, hatta bir sonraki hafta hakkında “Acaba ne olacak?” diye düşünmekten büyük keyif alıyorum. İnanın bildiklerimi annemle bile paylaşmıyorum, çünkü hafta hafta takip etmenin yaşattığı heyecan bambaşka. Sadece şunu söyleyebilirim, bence yine şahane bir sezon bizi bekliyor” dedi.

"Suna’nın yerinde siz olsaydınız, Saffet’le kaçar mıydınız? Beril Pozam böyle bir durumda olsa ne yapardı?" sorusunu da içtenlikle cevaplayan Beril Pozam şunları söyledi:

“Öncellikle Allah korusun demekle başlamak istiyorum! Hayal etmek bile beni korkutuyor. Bunu başka bir röportajda daha söylemiştim; tam olarak yaşamadan ne söylesem üstten konuşuyormuşum gibime geliyor. İnsan başına gelmeden anlamıyor ama umarım bazı şeylerin başımıza gelmesine hiç gerek kalmaz.”