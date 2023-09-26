Berfu ve Eser Yenenler ile kahkaha terapisi

Berfu & Eser Yenenler, ''Çift Terapisi'' ile geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de izleyiciyle buluştu.

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, kendi ilişkilerinde karşılaştıkları zorlukları ve komik anıları paylaştıkları gösteride, ilişki dünyasının çılgınca dönüşlerini irdelerken, ilişkilerde yaşananların ardındaki mizahi yönü gün yüzüne çıkarıyorlar.

Berfu ve Eser Yenenler’in keyifli sohbetiyle dolu, gülme krizlerine dönüşen sinir krizleri ve ilişkilerin tuhaf dünyasında ilişkiler çıkmaza giriyor, herkes kendinden bir şeyler buluyor ve olaylar gelişiyor.

 

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Eser YenenlerBerfu Yenenler

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