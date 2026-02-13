Bensu Soral'dan anlamlı hareket

Bensu Soral, 18. Uluslararası Love360 Festivali kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Pera Müzesi’nde gerçekleşen özel gösterimde Soral, kendi imzasını taşıyan resim çalışmasını Liber Kültür Sanat Derneği yararına bağışladı.

Resim çalışmalarını uzun süredir sürdüren Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi çıkışlı oyuncu, eserini sosyal fayda yaratmak amacıyla bağışladığını belirtti. Eserden elde edilecek gelirin, derneğin kültür ve sanat alanındaki projelerine destek olması hedefleniyor.

Bunun yalnızca kişisel bir ifade alanı değil, aynı zamanda toplumsal katkı için güçlü bir araç olduğuna inandığını ifade eden Bensu Soral’ın bu anlamlı jesti, festivalin en dikkat çeken anlarından biri oldu. Sergi Istanbul Concept Gallery’de 28 Şubat 2026 tarihine kadar sanatverlerle buluşmaya devam edecek.