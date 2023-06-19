Beentertainment Media Group Alaçatı’da ‘Yaza merhaba’ dedi

Beliz Baran'ın kurucusu olduğu, markalara doğru stratejiler ile yol çizmek ve iletişimlerini arttırmak üzerine hizmet veren uzman kreatif ajans ‘Beentertainment Media Group’ önceki gün Alaçatı’da ‘The Local House’da gerçekleşen partiyle ‘Yaza Merhaba’ dedi.

Eğlencenin doruk yaptığı geceye Melisa Doğu, Ruhi Sarı, Neslihan Yeldan, Gizem Karaca ve eşi Kemal Ekmekçi, Hülya Gülşen ve kendisi gibi oyuncu olan kızı Naz Çağla Irmak, Buse Şen, Hakan Öztürk, Ayten Alpün, Oğuz Kıral, Ümit Temurçin gibi isimlerinin yanı sıra İzmir cemiyet hayatından Denise-Yiğit Tatiş, Milen-Alp Habif, Sinem Sağel, Ecem-Kıvanç Korkmaz, Ayça Bilgin, Melis Akman, Ece Özfeke gibi isimler de katıldı.

10 yıldır sektörün önde gelen dergilerinden BeStyle Magazine ve BeMan dergilerinin de kurucusu olan Beliz Baran gecede konuşma yaparak ‘Beentertainment Media Group’ markasının kolları olan Be Creative, Be Events, Be Tube, Be in Touch ve Be’takım İşler’i anlatarak markalara 360 derece hizmet veren bir ajans olduklarının altını çizdi.

 

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Beliz BaranBeStyle Magazine

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