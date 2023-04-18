Bayram tatilinde FilmBox ekranlarında 10 film birden 

Ramazan Bayramını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile birlikte kutlayacağımız uzun hafta sonunda, Türk ve dünya sinemasından birbirinden güzel 10 film FilmBox ekranlarında bizleri bekliyor. Jessica Biel, Scarlett Johansson, Uma Thurman, Sophie Marceau, Cem Yılmaz, Edward Norton, Robert Downey Jr. gibi yıldızların ışığıyla renklenen muhteşem öyküleri, 20 – 23 Nisan tarihleri arasında FilmBox ekranlarında izleyebilirsiniz.

Sihirbaz (The Illusionist) – 20 Nisan Perşembe - Saat: 23:20

Edward Norton ve Jessica Biel, aşk, sihir ve entrika ile örülü bir öyküde bizlerle. Yeni yüzyılın başlangıcında Viyana’da bir sihirbaz, toplumsal duruşundan çok daha yüksekte olan bir kadının aşkını elde etmek için tüm yeteneklerini kullanmaktadır.

İftarlık Gazoz – 21 Nisan Cuma - Saat: 13:30

Cem Yılmaz bizleri 70'li yılların başında bir Ege kasabasında, ailesi ile beraber yaşayan, zeki ve başarılı öğrenci Adem’le tanıştırıyor. 5. sınıfı bitirir bitirmez yaz tatilini iyi değerlendirmek için ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyleyen ve ailesinden zorlukla izin alan Adem, Cibar Kemal'in çırağı olarak çalışmaya başlar Ramazan ayının ilk günlerinde Adem, camide oruç hakkında vaaz eden hocanın dediklerinden etkilenir ve oruç tutmaya karar verir. Küçük yaşta olduğu için ailesi bu duruma izin vermez, o da ailesinden gizli oruç tutmaya başlar. Ege'nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak Adem'i çok yormuştur. Susuzluk ve açlık yüzünden seraplar görmeye başlar ve kendini bir maceranın içinde bulur.

İlk Görüşte Aşk (Quantum Love) – 21 Nisan Cuma - Saat: 17:00

Güzelliği ve tarzıyla yıllara meydan okuyan Fransız aktris Sophie Marceau’nun başrolünü üstlendiği filmin öyküsünde, bir aile babasının güzel bir kadınla karşılaşması, tutkulu bir aşkın başlangıcına neden oluyor.

Işığa Yolculuk (Safelight) – 21 Nisan Cuma - Saat: 23:20

Filmin öyküsünde, biri engelli diğeri ise hayat kadını olan iki genç California sahillerindeki deniz fenerlerini fotoğraflarken birlikte yeni olasılıklara kapılar açabileceklerini fark ediyorlar.

İngilizler Geliyor (The Brits Are Coming) – 22 Nisan Cumartesi - Saat: 00:40

Cumayı Cumartesi’ye bağlayan gece yarısından sonra iyi filmlerin adresi Filmbox ekranlarına gelecek film, İngiltere'de kötü şöhretli bir mafya mensubuna olan devasa kumar borçlarından Los Angeles'a kaçıp, burada bir mücevher soygunu planlayan bir çiftin öyküsünü anlatıyor. Filmde başrolleri Uma Thurman ve Tim Roth paylaşıyor.

Denemeye Değer (Long Shot) – 22 Nisan Cumartesi - Saat: 13:35

Güzel aktris Charlize Theron’u evlerimize getiren filmin öyküsünde gazeteci Fred Flarsky, dünyanın en etkili kadınlarından biri olan çocukluk aşkı Charlotte Field ile yeniden bir araya geliyor. Başkanlık için aday olmaya hazırlanırken Charlotte, Fred'i konuşma yazarı olarak işe alıyor ve kıvılcımlar uçuşuyor.

Şef (Chef) – 22 Nisan Cumartesi - Saat: 21:30

Marvel Sinematik evreninin süper kahramanları, Bayram sofralarımıza bir yemek macerası ile eşlik edecekler. Filmin öyküsünde zor zamanlar yaşayan bir şef, hem kendi yaratıcılığını ortaya koymak hem de uzaklaşan ailesini geri kazanmak için minibüsten yemek satışına başlıyor.

Küçük Kurtarıcılar (The Little Medic) – 23 Nisan – Saat: 11:55

23 Nisan’a merhaba diyeceğimiz bu anime filmde Nano ve Lily, bir labirentten çıkıp gizemli bir hastalığı durdurmak için Tavşan Rappel'den yardım isterler.

Bir At Hikâyesi (A Horse Tale) – 23 Nisan Pazar – Saat: 14:55

23 Nisan öğleden sonrasında ailece izleyebileceğimiz bu sıcak filmin öyküsünde, büyük bir şehirde muhasebeci olan Michael, at çiftliklerini bankanın haczinden kurtarmaya çalışan bir aileye yardım eder. Michael, bir yandan ailenin asi kızıyla arasında gelişen romantik ilişkiyle, bir yandan çiftlik için verdiği mücadele ile uğraşırken, bir yandan da küçük kızıyla arasını düzeltmeye çalışır.

Kutupta Macera (Operation Arctic) – 23 Nisan Pazar – Saat: 18:10

Film, dramatik bir hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Spitsbergen adasında bir kar fırtınasına yakalanan üç kardeşin nerede olduğunu kimse bilmemektedir. Kardeşler fırtınadan kurtulup ailelerine kavuşabilecekler mi?