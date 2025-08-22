Baros Band rock dünyasına enerji katıyor

Rock müzik sahnesi, kan bağıyla birleşen güçlü bir aile grubunun enerjisiyle hareketleniyor! Dayı ve yeğenlerden oluşan Baros Band, “Aşk” adını verdikleri yeni albümleriyle dinleyicilere hem güçlü sahne performansları hem de yürekten gelen şarkılar vaat ediyor. Grup; Orhan Avcı, Volkan Aydın ve Hakan Aydın’dan oluşuyor. Üçlü, müzikteki samimiyetlerini ve aile bağlarını sahneye taşıyarak, dinleyicilerine hem duygusal hem de enerjik bir deneyim sunmayı hedefliyor.



Baros Band, albümde rock müziğin sert tınılarını duygusal sözlerle harmanlayarak özgün bir tarz yaratıyor. Albümün çıkış parçası “Bu Akşam” için de klip hazırlıkları başladı. Çekilecek video klip, grubun sahne enerjisini ve albümün ruhunu görsel bir şölene dönüştürecek.



Grup üyeleri, müzik yolculuklarını şu sözlerle özetliyor: “Bizim için müzik; kan bağı kadar güçlü, sahnede patlayan bir enerji. ‘Aşk’ albümü, hem bizim hem de dinleyicilerimizin hikayesi.”

EYLÜLDE DEVAMI VAR

Baros Band rock müzik adına üretkenliklerini sürdürüp Eylül ayında da Aşk albümüne yeni şarkılar ekleyerek yollarına devam edecekler.

TÜM DİJİTAL PLATFORMLARDA

Baros Band’in “Aşk” albümü tüm dijital müzik platformlarında yerini aldı. Albüm, rock dünyasına yeni bir soluk getirirken, dinleyicilerde derin bir bağ oluşturmayı hedefliyor.