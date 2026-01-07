Bahadır Tatlıöz'den çarpıcı evlilik açıklaması!

Bahadır Tatlıöz, 2026 yılının ilk klibini sözü ve bestesi kendisine ait “Adam mı ki” adlı şarkısı için çekti. “Bidaha” adlı mekânda gerçekleştirilen klip çekimleri sırasında basın mensuplarıyla bir araya gelen Tatlıöz, hem yeni projesine hem de özel hayatına dair samimi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu.

SAMİMİYETSİZLİK VE RİYAKÂRLIKLA YÜZLEŞTİM

Geçtiğimiz yıl 7 yıllık evliliğini sonlandıran ve müziğe hızlı bir dönüş yapan sanatçı, “atarlı giderli” olarak tanımladığı yeni şarkısının çıkış noktasını şu sözlerle anlattı:



“2025 benim için, çok sevdiğimi düşündüğüm dostlarımın başka yüzleriyle karşılaştığım; samimiyetsizlikleri ve biraz da riyakârlıkları fark ettiğim bir süreç oldu. Müziğime, şarkılarıma döneyim, işime gücüme bakayım dedim. Bizim sektör maalesef yalanlar silsilesi. Arkadaşlıklar sahte, her şey yalan. Bu sene aslında sektörel dostluklara kapalı olduğumu fark ettim. Çünkü çok nadir bulunabilecek bir dünya burası.”



AFFETMEYİ BİLİRDİM AMA HAK EDENLERLE TANIŞAMADIM

Şarkısında yaşadığı hayal kırıklıklarını dile getirdiğini belirten Tatlıöz, sözlerin kendisi için adeta bir duygu patlaması olduğunu ifade etti: “Susardım aşkıma hürmeten, bir baksalar aynaya cümleten, adam mı ki dinime küfreden... Ben birilerini hep sevdim ama küstüysem de barışmak nasip olmadı. Affetmeyi bilirdim ama hak edenlerle tanışmak nasip olmadı.”



Şarkı yazım sürecinde yaşanmışlıkların kendisini beslediğini vurgulayan ünlü sanatçı, sözlerine şöyle devam etti: “Ben yaşadıklarım dışında hiçbir şey yazamayan bir insanım. Bu süreç böyle geçti ve ben de böyle yansıtıyorum. İyi ki yaşanmış, çünkü bu sayede güzel şarkılar yazabiliyorum. Bana arkadaşlarım, eşim, dostum ihanet etmeseydi bu şarkıları nasıl yazardım?”

2026 İÇİN İDDİALI: ŞARKI BOMBARDIMANI YAPACAĞIM

2026 yılı için iddialı konuşan Tatlıöz, sevenlerini şarkı bombardımanı tutacağını belirterek, “En sevdiğim şarkıları bir araya getirdim. Bomba gibi gireceğim bir yıl olacak. Yaz aylarında konserlere hazırlanacağız. Şu anda çok sık bir atış alanına açığım” dedi.



DEMET AKALIN’IN ERKEK VERSİYONU OLARAK TAHTA OTURABİLİRİM

“Atar Gider” şarkılarının kraliçesi olarak anılan Demet Akalın’ın hatırlatılması üzerine Tatlıöz, “Benim de dönem dönem böyle şarkılarım oldu. Belki erkek versiyonu olarak ben de tahta otururum, belli mi olur? Neden olmasın.” diyerek cevap verdi.

BEKÂRLIK SULTANLIKTIR

Boşanma sürecinin ardından hayatına “tek tabanca” devam ettiğini söyleyen sanatçı, özel hayatıyla ilgili de net konuştu: “Hayatımda hiç bu kadar motive, moralli ve işime bu kadar konsantre olduğum bir dönem yaşamadım. İnanılmaz mutluyum. Çok iyiyim. Bir daha asla evlenmeyi düşünmüyorum. Evli ve mutlu olan çiftlere gerçekten imreniyorum, hepsine mutluluklar diliyorum. Bir ömür mutlu olsunlar ama benim için evlilik faslı bitmiştir. Bekârlık sultanlıktır, boşuna dememişler.”